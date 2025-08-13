Operación salida de tráfico 15 de agosto en Málaga: puntos y horarios más conflictivos
Se esperan 315.000 desplazamientos en la provincia estos días desde este jueves a las 15.00 horas
Málaga
Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:02
Llega la segunda quincena de agosto y en Málaga se unen las vacaciones de verano, con el puente, la Feria de la capital y decenas ... de fiestas populares en los municipios de la provincia. Unos días en los que mucha gente disfruta de tiempo libre y se desplaza por carretera hasta diferentes puntos de la provincia.
La Dirección General de Tráfico activa este jueves la 'Operación 15 de Agosto' en toda España y sólo en la provincia malagueña se esperan 315.000 desplazamientos en esos días. Ante tal aluvión de tráfico, conviene revisar bien las rutas y los horarios de salida o llegada en caso de iniciar un desplazamiento. La DGT avisa para estos días de cuáles son los principales puntos negros en cuanto a retenciones y qué horarios pueden ser los más conflictivos.
Para favorecer la circulación la DGT ha aconsejado evitar las horas de mayor tráfico, que se prevén desde las 15,00 horas a las 16,00 horas de este jueves, a última hora del día y primeras horas del viernes, y entre las 15,00 horas y las 16,00 horas de esa misma jornada, y el domingo en torno a las 16,00 horas y a las 23,00 horas. En el caso concreto de las carreteras malagueñas, los días y horas de mayor intensidad en el tráfico son:
En las carreteras A-357, A-45, A-7, AP-46, AP-7, A-92, A-92 M y MA-20:
-Jueves 14 de agosto, de 15:00 a 22:00 horas.
-Viernes 15 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.
- Sábado 16 de agosto, de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00 horas.
- Domingo 17 de agosto, de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas
En cuanto a los puntos más conflictivos, la DGT señala tres en la provincia malagueña.
-En la A-45, en el Alto de Las Pedrizas, entre los puntos kilométricos 115,000 – 118,000
-En la A-7 en San Pedro de Alcántara, entre los puntos 1053,000 – 1050,000 y en Fuengirola, entre el 1015,000 – 1013,000
-En la MA-20 en Málaga capital, entre los puntos 0,000 y 12,600
Además, hay una relación de carreteras que tienen obras en ejecución actualmente, lo que puede conllevar dificultades en el tráfico:
-La A-397, entre Parauta y Benahavís (13,000 – 38,300), por desprendimientos.
-La A-45 Casabermeja, entre los puntos 128,600 – 127,000
-La A-7, en varios túnes de la provincia por trabajos de adecuación: túnel San Pedro de San Pedro Alcántara, de Churriana, de San José y Cerrado de Calderón en Málaga capital, de Lagos en Vélez-Málaga, de Torrox, de Capistrano en Nerja.
-La AP-7, por instalación de pantallas acústicas en Torremolinos, Marbella y la variante de Marbella.
Servicio especial en los centros de gestión
Desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un «especial» servicio antes, durante y después de cada operación especial. Además, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras en Andalucía, con el apoyo de las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos en la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.
En vuelo informarán del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras andaluza, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.
