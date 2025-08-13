Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

Paco de la Torre cumple la promesa de poner en marcha una moratoria viviendas de uso turístico, 12.700 en la capital actualmente. En este tiempo se modificará el PGOU para compatibilizar el uso residencial y turístico

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:38

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, finalmente cumplió la promesa que hizo en septiembre del año pasado cuando indicó que habría una «moratoria ... global» de viviendas turísticas, lo que significaba que no habría ninguna más. Y esto es lo que ha presentado este miércoles el regidor: que durante tres años no se podrá inscribir ni una vivienda de uso turístico (VUT) hasta que no se finalice la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es el que regulará los usos turísticos y residenciales de la capital. En la actualidad, hay registradas 12.754 en la capital, "pero sólo se comercializan 8.596, en palabras del propio alcalde". El jueves, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobará el inicio del procedimiento de esta modificación del PGOU, que llevará aparejada como medida cautelar y para mantener las garantías jurídicas una moratoria de tres años de viviendas turísticas, que está contemplada en el artículo 6 del decreto de vivienda de la Junta. Para que entre en vigor la moratoria de forma legal en Málaga habrá que esperar, no obstante, a que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se prevé no sea antes de la próxima semana.

