Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años Paco de la Torre cumple la promesa de poner en marcha una moratoria viviendas de uso turístico, 12.700 en la capital actualmente. En este tiempo se modificará el PGOU para compatibilizar el uso residencial y turístico

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:38 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, finalmente cumplió la promesa que hizo en septiembre del año pasado cuando indicó que habría una «moratoria ... global» de viviendas turísticas, lo que significaba que no habría ninguna más. Y esto es lo que ha presentado este miércoles el regidor: que durante tres años no se podrá inscribir ni una vivienda de uso turístico (VUT) hasta que no se finalice la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es el que regulará los usos turísticos y residenciales de la capital. En la actualidad, hay registradas 12.754 en la capital, "pero sólo se comercializan 8.596, en palabras del propio alcalde". El jueves, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobará el inicio del procedimiento de esta modificación del PGOU, que llevará aparejada como medida cautelar y para mantener las garantías jurídicas una moratoria de tres años de viviendas turísticas, que está contemplada en el artículo 6 del decreto de vivienda de la Junta. Para que entre en vigor la moratoria de forma legal en Málaga habrá que esperar, no obstante, a que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se prevé no sea antes de la próxima semana.

Como ha explicado De la Torre, en principio las inscripción de VUT estará suspendida durante tres años, en los que se trabajará con el sector y los colectivos implicados, también vecinales y de otra índole, cómo deberá modificarse el PGOU para regular los usos turísticos y residenciales de las viviendas para adaptarse al contexto actual. Si este proceso se culminara antes de los tres años, la moratoria expiraría antes, pero no parece que vaya a ser muy rápido, ya que en principio no están trazadas siquiera cuáles van a ser las líneas generales para la modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad. (((((Habrá ampliación)))))

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión