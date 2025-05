El tercer aviso de Paco de la Torre: «La moratoria global de viviendas turísticas en Málaga es inminente»

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha hecho este miércoles propósito de enmienda en lo que se refiere a atender las preguntas de ... los medios de comunicación, y si ayer no había titulares claros, en esta ocasión daba varios. El regidor ha dicho ya en dos ocasiones que va a haber «una moratoria global» de pisos turísticos, la última vez cuando estaba a punto de celebrarse la última manifestación por una vivienda digna en Málaga, el pasado 5 de abril, lo que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga dijo que «era oportunismo» y que no se ajustaba a la realidad.

En la rueda de prensa de los grupos municipales previa al pleno de este jueves, De la Torre ha vuelto a incidir en que la modificación del PGOU, ya sea a través de «un abordaje global o una modificación puntual de una parte» para prohibir que se dé una licencia más de vivienda turística en Málaga, es decir «la moratoria global» que ya ha prometido en dos ocasiones, está al caer. Es más, ha asegurado que no tendría que ser durante tres años, sino por el tiempo que se considerara oportuno.

Los minipisos en 20 parcelas podrían llegar el jueves al pleno o en una fecha próxima

El alcalde de Málaga sigue teniendo otro as en la manga, la construcción de minipisos de VPO de 35 y 45 metros cuadrados en veinte parcelas de equipamiento (suelo que no puede ser para colegios ni centros sanitarios) en la ciudad, y que todavía decía a día de hoy que podría ir de forma urgente al pleno de este jueves, lo que supondría aprobar una segunda fase del decreto de la Junta de medidas urgentes para construir más vivienda protegida. Siguió sin dar pistas de qué parcelas concretamente se trata ni del número de minipisos que se podría construir finalmente, pero sí indicó que su coste de alquiler al mes sería menor de 600 euros, «habría que verlo con las empresas constructoras que se presentaran, pero menos de esa cantidad».

De la Torre ha puesto el ejemplo de los pisos pequeños en el proyecto fallido de las tecnocasas

El tiempo de explotación de las constructoras sería por 75 años, pero que reconoció que uno de los asuntos a abordar sería el de la temporalidad, es decir el tiempo que las ocuparían los alquilados, ya que no es fácil abordar esta situación. Como ya ha indicado en otras ocasiones, no sería por un periodo mayor de siete años. Se entiende, como explicó el regidor, que serían viviendas para personas jóvenes, que empiezan un proyecto de vida y que cuando mejorase su situación poder mudarse a una vivienda mejor. Recordó que las tecnocasas, el proyecto que iba a ejecutar el PSOE e IU en varias parcelas del Centro y que se frustró, también era de pisos pequeños. Y recordó la propuesta del Gobierno de Zapatero, concretamente de la ministra Trujillo, para construir minipisos, una propuesta que levantó una enorme polvareda mediática en el país.

La oposición en bloque se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de los minipisos, desde Con Málaga a Vox. De hecho, el portavoz socialista, Dani Pérez, aprovechaba que el alcalde esperaba su turno para hablar en la rueda de prensa, habida cuenta del retraso de los grupos, y le miraba y le decía: «Aprovecho que el alcalde me está escuchando y le digo que no, esa es nuestra respuesta a los minipisos, queremos una vivienda digna de VPO donde la gente pueda vivir», al tiempo que le recriminaba: «Que llame a Juanma (Moreno) y que ponga algo de dinero, que poner dinero, no, pero la foto sí».

Sin embargo, cuando este periódico le preguntaba que si el equipo de gobierno del PP llevaba a votación en este pleno, es decir este jueves, los minipisos sin número aún concreto, en las 20 parcelas de equipamiento si votaría en contra, Pérez subrayó que ya verían la propuesta concreta. Quería Dani Pérez que el alcalde de Málaga votase el primer punto de su moción de que Málaga vive una «emergencia habitacional», como dijo ayer De la Torre, pero éste explicaba este miércoles que lo hacía más como una pregunta retórica, y que votará en contra de las dos iniciativas del PSOE y con Málaga, que lleva puntos como declarar a Málaga como ciudad tensionada por la vivienda para que se topen los precios del alquiler, acuerdo que ya han votado en otras ocasiones en contra los populares.

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, le exigía la moratoria de pisos turísticos «ya» y que aumente un 150% del IBI a los pisos vacíos en manos de grandes tenedores, propuestas, entre otras, que ya ha adelantado De la Torre que va a votar en contra. Sguglia tachó de «ocurrencia» los minipisos« y de auténtica vergüenza y ausencia de ideas para intentar garantizar el acceso a la población de una vivienda digna. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez también se mostró en contra del concepto de minipisos, y le argumentó al alcalde que nunca hable de »minisueldos« reprochándole que se subiera el sueldo de los concejales (un 7%) »muy por encima del IPC cuando entramos nosotros en el Ayuntamiento«.

Centro de menores infractores en Churriana

Mientras que Vox y el PSOE se han mostrado totalmente en contra de que se ponga en marcha el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en El Olivar, en Churriana, por no ser un lugar adecuado dentro de una zona residencial, esta iniciativa que propone Vox contará con el voto en contra de Con Málaga, como expuso su viceportavoz, Toni Morillas, porque no iban a ser «partícipes de ningún tipo de campaña que quiera sembrar el odio contra los menores».

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, indicó que su grupo está a favor de la reinserción pero que el centro no cuenta con las condiciones ni es el sitio adecuado para instalación de esta tipología, a lo que De la Torre indicaba, que una vez reunido con los vecinos del Olivar el pasado viernes, y con la promesa de visita el lugar donde se va a ubicar el CIMI, pero puntualizó: «Hay que tener empatía hacia el Olivar pero también hacia los niños y niñas que tienen que estar en este centro y que necesitan integración y recuperación plena» a lo que añadió: «Si se abre este centro será porque cumple las condiciones».