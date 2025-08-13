Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas y el portavoz socialista, Dani Pérez. P. R. Q.

El PSOE y Con Málaga consideran que la moratoria de viviendas turísticas llega tarde y es insuficiente

El socialista Dani Pérez, considera que es «irrisoria» porque no plantea su eliminación como ha hecho Collboni en Barcelona, y la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas pide medidas eficaces para frenar la emergencia de acceso a la vivienda

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:07

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha cumplido la promesa de poner freno a las viviendas turísticas (VUT) en la capital, pero a ... la oposición de izquierdas le parece del todo insuficiente. El portavoz socialista, Dani Pérez, considera que la medida es «irrisoria» porque no plantea su eliminación como está llevando a cabo el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni; mientras que la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas pide medidas eficaces para frenar la emergencia de acceso a la vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  6. 6 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  7. 7 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE y Con Málaga consideran que la moratoria de viviendas turísticas llega tarde y es insuficiente

El PSOE y Con Málaga consideran que la moratoria de viviendas turísticas llega tarde y es insuficiente