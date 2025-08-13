El PSOE y Con Málaga consideran que la moratoria de viviendas turísticas llega tarde y es insuficiente

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha cumplido la promesa de poner freno a las viviendas turísticas (VUT) en la capital, pero a ... la oposición de izquierdas le parece del todo insuficiente. El portavoz socialista, Dani Pérez, considera que la medida es «irrisoria» porque no plantea su eliminación como está llevando a cabo el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni; mientras que la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas pide medidas eficaces para frenar la emergencia de acceso a la vivienda.

A juicio del socialista, el verdadero problema del mercado inmobiliario en la capital son las 13.000 licencias activas que seguirán operando y las ilegales, «como si aquí no pasara nada». Para Pérez, el anuncio de la moratoria es una «cortina de humo» mientras que «Málaga lidera el ránking de viviendas turísticas en España, y De la Torre se limita a frenar futuras licencias sin tocar las actuales. Eso no va a aliviar el mercado del alquiler ni va a devolver las viviendas a los vecinos. Es, simplemente, hacer como que se hace algo sin hacer nada», puntualizó.

Por eso, Pérez le pide a De la Torre que siga el ejemplo de Barcelona, que ha anunciado que las irá eliminando progresivamente, así como que declare Málaga zona de mercado tensionado al tiempo que refuerce la inspección sobre los pisos turísticos ilegales. «Si De la Torre no está dispuesto a defender a los vecinos frente a la especulación, que lo diga. Pero que no nos venda humo mientras los precios siguen subiendo y Málaga pierde a su gente», ha concluido Pérez.

A juicio de la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, el alcalde de Málaga sólo ha reaccionado cuando ha visto la presión y la movilización vecinal, «cuando ya es imposible negar la grave emergencia de acceso a la vivienda que han creado con su carta blanca a la especulación. Hay que ir más allá de una mera moratoria y retirar licencias, declarar Málaga zona saturada y aplicar medidas fiscales a las viviendas vacías de grandes tenedores», ha incidido.

Para Morillas es obvio que «la medida llega demasiado tarde y resulta claramente insuficiente. El problema ya se ha desbordado. Lo que toca ahora es retirar licencias y actuar con contundencia para garantizar una Málaga con un modelo urbano sostenible, justo y habitable», como reseñó.