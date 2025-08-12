Málaga capital, una isla en el retroceso del turismo en el conjunto de la provincia

Málaga es una isla en medio del retroceso del turismo a nivel provincial. Las estadísticas confirman que contra viento y marea, en la capital el ... sector mantiene el signo positivo en los principales indicadores de esta actividad. Para establecer una comparación en igualdad de condiciones, los datos de referencia serán los mismos que los empleados en la publicación sobre el primer descenso del turismo tras la pandemia. Es decir, se tomarán los de los cinco primeros meses del año. Un periodo en el que el sector hotelero de la ciudad recibió 705.851 viajero, frente a los 655.151 del año anterior. La estadística, facilitada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apunta a que sólo se aprecia un mínimo descenso en la llegada de españoles, que han pasado de 264.050 a 262.638 en los cinco primero meses de este año, frente al crecimiento del turismo internacional que, por primera vez, ha superado la barrera de los 400.000 viajeros en dicho periodo, hasta situarse concretamente en 443.213.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, destaca los fuertes incrementos registrados por parte de los mercados de Luxemburgo, con un aumento de casi el 89% de viajeros, y de Canadá, con una subida del 44,2%. También destaca el crecimiento en la llegada de turistas de EEUU, que evoluciona al alza a un ritmo del 17% en cuanto a turistas alojados.

Estancias al alza

En cuanto a las estancias hoteleras, cifra en casi 1,4 millones las noches reservadas por los viajeros que han apostado en sus escapadas por descubrir los encantos de la capital de la Costa del Sol. El dato supone un crecimiento del 1,7%, pese a que el turismo nacional ha experimentado una leve caída del 0,3% en las pernoctaciones contratadas en los cinco primeros meses del año.

A la vista de estos datos, Florido justifica el desmarque del turismo en la capital respecto a la evolución global de la provincia en que «se trata de un perfil muy diferente. La ciudad atrae un turismo urbano, en el que no existe prácticamente estacionalidad. Conquista a un viajero que busca patrimonio, cultura, arte y gastronomía». En este sentido, explica que, por ello, también es superior el gasto medio de quienes recalan en la ciudad malagueña, que cifra en torno a una media de 240 a 260 euros por persona al día, una cantidad que baja a una horquilla de 150 a 170 euros diarios de quienes eligen una vivienda turística en la capital. Cuantías, detalla, en las no se incluye el importe del alojamiento. «Málaga es una isla en ese retroceso de la provincia. Es más, seguimos confiados en acabar el año con cifras algo superiores a las de 2024, que fueron históricas», afirma, para destacar otros indicadores que muestran la fortaleza del turismo de la ciudad. En este sentido, apunta a que la tarifa media de los hoteles de la capital de la Costa del Sol, conocida por las siglas ADR (Average Daily Rate, en inglés) «es la que más crece en España». A lo que suma otro dato singular como el de que la ocupación media en la ciudad en los cinco primeros meses del año ha superado el 78%.

1,9% es la subida que registran las pernoctaciones hoteleras en la capital en los cinco primeros meses del año, en los que mantiene un saldo positivo en la llegada de extranjeros y una estabilización en la demanda nacional.

Cabe recordar que en el conjunto de la provincia entre enero y mayo se ha registrado la primera bajada del turismo desde la pandemia. El hecho de que importantes mercados mostraran signo negativo ha contribuido a que a nivel global los datos de viajeros y de pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos hayan cerrado de enero a mayo con un saldo de un 4 y del 3,8% menos, respectivamente, según el boletín de Coyuntura Turística de Turismo Costa del Sol. Unas cifras que son fruto de los descensos acumulados del 10,6% en turistas y del 11,4% en pernoctaciones de visitantes españoles, a los que se han sumado las bajadas de un 0,5% de viajeros y del 1,7% de estancias de internacionales.

Viviendas turísticas

Una tendencia que se extiende también al sector del alquiler vacacional, que ve como se reduce en un 2,2% la ocupación en el primer semestre, con una caída constante desde marzo, donde se registró el punto mínimo en un 57%, según los datos facilitados por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro). Y que, igualmente, se invierte en la capital, donde el alquiler vacacional muestra una evolución positiva, advierten desde esta asociación, que destacan que el ADR en Málaga ciudad ha aumentado de 124 euros en el primer semestre de 2024 a 139 euros, lo que supone una subida del 12,3%.

Con más detalle, el gráfico refleja un crecimiento progresivo desde los 107 euros de enero hasta los 152 de junio, con picos destacados en abril, coincidiendo con la Semana Santa que los elevó hasta los 142 euros.

Las viviendas turísticas de la ciudad de Málaga crecen en ocupación, en los precios y en la rentabilidad de los negocios

Un incremento de tarifas que ha mejorado también la rentabilidad de los negocios, que se mide con el indicador RevPAR (por sus siglas en inglés), que ha aumentado de 61 euros a 67, lo que representa una mejora del 10,1 % interanual. «Esta subida está impulsada por el aumento tanto en el ADR como en la ocupación», precisan para situar la media de viviendas turísticas reservadas en dicho periodo en un 67,3%, frente al 63,7% de 2024, es decir, una subida de 3,6 puntos porcentuales. «Estos datos reflejan una mejora general en los resultados operativos del mercado urbano, manteniendo una ocupación estable y captando mayores ingresos por noche, con ajustes mínimos en la planificación y el comportamiento del viajero», concluyen desde AVVA-Pro.

El reto en la capital sigue siendo el de aumentar la estancia media de los viajeros, que en los cinco primero meses del año han cifrado los hoteles en 1,9 días, e incrementar la oferta de ocio.