Turistas disfrutan en la piscina de un hotel de Málaga capital con vistas al puerto. Marilú Báez

Málaga capital, una isla en el retroceso del turismo en el conjunto de la provincia

Hoteles y viviendas turísticas mantienen en la ciudad un saldo positivo en sus principales indicadores en los cinco primeros meses del año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 00:12

Málaga es una isla en medio del retroceso del turismo a nivel provincial. Las estadísticas confirman que contra viento y marea, en la capital el ... sector mantiene el signo positivo en los principales indicadores de esta actividad. Para establecer una comparación en igualdad de condiciones, los datos de referencia serán los mismos que los empleados en la publicación sobre el primer descenso del turismo tras la pandemia. Es decir, se tomarán los de los cinco primeros meses del año. Un periodo en el que el sector hotelero de la ciudad recibió 705.851 viajero, frente a los 655.151 del año anterior. La estadística, facilitada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apunta a que sólo se aprecia un mínimo descenso en la llegada de españoles, que han pasado de 264.050 a 262.638 en los cinco primero meses de este año, frente al crecimiento del turismo internacional que, por primera vez, ha superado la barrera de los 400.000 viajeros en dicho periodo, hasta situarse concretamente en 443.213.

