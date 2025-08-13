Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana

El individuo, que fue arrestado por la Policía Local, quebrantó el alejamiento que tenía hacia la víctima y la amenazó con un cuchillo de 15 centímetros

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:23

Un hombre ha sido detenido como reincidente en un caso de violencia machista en Málaga. El individuo, de 44 años, arrojó a su pareja hace ... aproximadamente un mes de un coche en marcha en Churriana, lo que volvió a hacer el pasado viernes, según ha podido saber SUR. En esta ocasión, según ha informado la Policía Local, también se le investiga por amenazar a la mujer con un cuchillo y por quebrantar la orden de alejamiento.

