Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana

Un hombre ha sido detenido como reincidente en un caso de violencia machista en Málaga. El individuo, de 44 años, arrojó a su pareja hace ... aproximadamente un mes de un coche en marcha en Churriana, lo que volvió a hacer el pasado viernes, según ha podido saber SUR. En esta ocasión, según ha informado la Policía Local, también se le investiga por amenazar a la mujer con un cuchillo y por quebrantar la orden de alejamiento.

Los últimos hechos sucedieron sobre las 16.40 horas, cuando ambos iban a bordo de un turismo por la zona de Camino Puente del Rey. Al parecer, se inició una discusión entre ambos en la que el sujeto golpeó a la víctima y la amenazó con un cuchillo, tras lo que, presuntamente, la lanzó del vehículo cuando estaba en marcha. Luego se marchó, sin socorrerla.

La mujer fue localizada por un ciudadano, que fue quien dio aviso a la Sala 092 de la Policía Local. Según relató, la víctima estaba convulsionando y muy afectada, tras lo que se movilizó una dotación policial y una ambulancia del 061. Los efectivos, a su llegada, comprobaron que presentaba marcas en el rostro compatibles con una agresión.

Al parecer, el sospechoso se presentó hasta donde estaba siendo atendida la mujer, tras lo que los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento e incomunicación hacia la víctima, por lo que procedieron a su arresto. Además, los policías localizaron bajo el asiento delantero derecho de su coche el cuchillo de 15 centímetros de hoja con el que la habría amenazado.

Se da la circunstancia de que un mes antes, sobre las 21.30 del 9 de julio, la sala del 092 recibió una llamada que alertaba de que había una persona herida en el arcén. Los agentes se dirigieron al lugar y hallaron a la misma mujer sentada. Le dolía mucho el pie y la rodilla derechos, por lo que la trasladaron a un centro hospitalario.

Tras ello, los policías locales organizaron una batida para dar con el presunto autor de los hechos,. Lo encontraron horas más tarde en el distrito Cruz del Humilladero. Al parecer, había varias denuncias previas y la víctima estaba inscrita en el sistema VioGén, aunque en estos momentos no contaba con medidas de protección en vigor.

Desde la Policía Local de Málaga recuerdan que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede acudir al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

El Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.