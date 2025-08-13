Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas

Un hombre ha sido detenido por, presuntamente, golpear al vigilante de un supermercado de Mijas después de que, al parecer, fuera sorprendido cuando intentaba robar ... un producto. El sospechoso supuestamente trató de escapar, lo que impidió el empleado de seguridad, que hizo lo posible por retenerlo hasta la llegada de los policías locales.

Sucedió hace un par de semanas, sobre las 22.00 horas en un establecimiento de la avenida del Golf, en Riviera del Sol. La Sala del 092 recibió un aviso por un altercado en dicho negocio, donde, según indicaba el alertante, parecía que se estaba produciendo un forcejeo entre dos individuos.

A la llegada de los efectivos municipales, comprobaron que los dos involucrados eran, en realidad, el vigilante del supermercado y un presunto ladrón, al que el primero intentaba retener, a pesar de la actitud agresiva que presentaba supuestamente el sospechoso.

De acuerdo con las fuentes, el hombre, lejos de calmarse, se dedicó a insultar y a proferir amenazas tanto al personal del establecimiento como a los policías. De hecho, al parecer, tuvo que ser reducido entre dos agentes y otros dos trabajadores, entre los que se encontraba el vigilante que había sido golpeado.

Una vez que lograron colocarle los grilletes, los efectivos le leyeron sus derechos como detenido como supuesto autor de un delito de robo con violencia y también por otro delito de resistencia a la autoridad, tras lo que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con el procedimiento legal.

Cabe recordar que el pasado miércoles también fueron arrestados una mujer y un hombre por, presuntamente, zarandear y amenazar con un arma blanca a la dependienta de una tienda de Fuengirola después de que ésta los sorprendiera robando. Sucedió sobre las 16.20 horas en un local de la cadena Ale-hop.

Una dotación de la Policía Local que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana por la zona se percató del revuelo que había próximo al establecimiento, en el Paseo Marítimo, tras lo que observó cómo una pareja de jóvenes huían de la zona a la carrera.

Los agentes decidieron seguir a los presuntos ladrones, quienes continuaron con su fuga en coche. No obstante, al cabo de un rato fueron interceptados con más de una treintena de artículos robados, con un valor total de 360 euros.

Los efectivos también identificaron a una menor de edad que iba junto a la pareja y que estaría también involucrada en el robo. Según relataron los testigos, ella era quien hacía las labores de vigilancia, indicando a sus supuestos compinches los movimientos de las empleadas de la tienda para que pudieran sustraer los artículos.