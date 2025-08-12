¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del martes, 12 de agosto de 2025

SUR

Martes, 12 de agosto 2025, 21:05

SUR.es en resumen: lo más importante del día en breve.

Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara

LEER LA NOTICIA

Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís

LEER LA NOTICIA

Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025

LEER LA NOTICIA

Declarado un incendio forestal en Gaucín

LEER LA NOTICIA

Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

LEER LA NOTICIA

Obra de emergencia ante el deterioro de la Alcazaba de Málaga

LEER LA NOTICIA

El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis

LEER LA NOTICIA

Las obras y cortes nocturnos para ampliar el viaducto de la A-357 sobre la Ronda acaban este miércoles

LEER LA NOTICIA

Málaga se escapa de la segunda parte de la ola de calor, pero con unas mínimas muy altas

LEER LA NOTICIA

Alfonso Herrero se incorpora al grupo de trabajo y se apunta al arranque de la Liga del Málaga

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  7. 7 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  8. 8 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  9. 9

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

