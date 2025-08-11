Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 12 de agosto

Nacimientos, fallecimientos y hechos históricos: efemérides del 12 de agosto para hoy

José María Marín

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:00

Sumérgete en nuestras efemérides y revive eventos trascendentales y momentos culturales del 12 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 12 de agosto?

En España:

  • 1227: en el Cerro de la Cabeza (España) se encuentra una imagen de la Virgen, que con el tiempo se conocería como la Virgen de la Cabeza.

  • 1812: en España, las tropas francesas abandonan Madrid cuando el ejército aliado del Duque de Wellington las vence en la batalla de los Arapiles.

  • 1909: en España se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol.

  • 1936: En el contexto de los intentos franquistas de golpe de Estado contra la Segunda República española (1936-1939), parte de Jaén el segundo tren con prisioneros golpistas destinados a la cárcel de Alcalá de Henares. El tren sería interceptado por milicianos armados ajusticiando a muchos colaboradores del franquismo detenidos, entre ellos, el Obispo de Jaén junto con algunos de sus familiares, y varios religiosos.

  • 1936: en Barcelona ―en el marco de la guerra civil española― son ajusticiados y fusilados los generales golpistas Manuel Goded y Álvaro Fernández Burriel por su participación en la sublevación militar golpista contra la Segunda República española.

  • 1947: en España, José Hierro (1922-2002) publica su primer libro de poemas, Tierra sin nosotros.

  • 1955: en España se realiza el primer vuelo del avión reactor Saeta.

