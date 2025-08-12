Obra de emergencia ante el deterioro de la Alcazaba de Málaga

El deterioro que presenta la Alcazaba de Málaga, el monumento más visitado de la ciudad, sigue haciéndose evidente. La Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de ... contratar una obra de urgencia para actuar en el muro que contiene una zona ajardinada junto a la subida del paseo de Juan Temboury, un lugar en el que el año pasado ya retiró un árbol, dentro del primer y único paquete de reparaciones realizadas por el momento en esta antigua fortaleza y en la de Gibralfaro.

Para estos trabajos de urgencia en este enclave, Urbanismo ha contratado a la empresa Jaralia Integral, con un presupuesto de 109.808 euros y un plazo de ejecución de un mes para una obra que busca evitar que el muro colapse y provoque daños a los numerosos viandantes que circulan por este turístico espacio del Centro. «Se se trata de un acontecimiento en el que existe una situación de grave peligro para los usuarios», apunta el Ayuntamiento en el documento de contratación de esta obra.

Según se detalla en la formalización del contrato, esta actuación de emergencia tiene como objetivo «eliminar los rellenos de tierra depositados a mediados del siglo XX, los cuales están ejerciendo una presión acumulada sobre la estructura del muro, comprometiendo su estabilidad y conservación, con el riesgo de colapso del mismo sobre un espacio público frecuentado por los visitantes y ciudadanos».

Restauración de la muralla

Asimismo, la intervención contempla «la restauración de la mampostería, juntas y mechinales de la muralla afectada, y su estabilización definitiva con la mejora de su pie de apoyo, ejecutando una escollera que recupere el perfil natural del roquero, hoy perdido por un afeitado contemporáneo probablemente producido para el aprovechamiento de la crujía en el barrio de casas que se adosó a la muralla en el siglo XIX».

El Consistorio tiene frenadas por el momento nuevas reparaciones en la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, a la espera de unos estudios para planificar la ejecución de estos trabajos, según apuntó a principios de este año la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. El Consistorio logró ejecutar en 2024 un primer paquete de obras, las que estaban definidas como más urgentes de hace más de un lustro, con un presupuesto de apenas 85.000 euros. Sin embargo, desde entonces, no ha vuelto a actuar en ambos monumentos y parece que su rehabilitación definitiva va para largo. Pese las actuaciones desarrolladas por Urbanismo en los últimos años, como un escaneo en tres dimensiones y diferentes catas arqueológicas, no se esperan nuevas reparaciones de calado en ambos monumentos a corto plazo.