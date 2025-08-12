Málaga se escapa de la segunda parte de la ola de calor, pero con unas mínimas muy altas

El tiempo en Málaga dará esta semana una de cal y otra de arena. La parte positiva es que, ante un mapa ibérico prácticamente teñido ... de territorios en naranja y amarillo por los avisos meteorológicos, la mayor parte de la provincia de Málaga y la Costa del Sol volverán a esquivar esta segunda parte de la ola de calor, que se prolongará al menos hasta el miércoles. Sólo la comarca de Antequera tiene activo un aviso (leve) para este martes, 12 de agosto, cuando localmente se puede llegar hasta los 40 grados.

Una situación muy alejada de la capital malagueña y la Costa del Sol, donde en pleno ecuador de agosto se mantienen unas máximas que están dentro de lo habitual, entre los 31 y los 33 grados. Muy lejos de los 44 grados y más que está marcando el termómetro en puntos de interior andaluz y peninsular. Ello se debe a que se mantiene la prevalencia del viento de levante, que tiende a suavizar las temperaturas aunque añade mucha humedad al ambiente.

En cambio, hay un aspecto preocupante en la predicción de Aemet. Y es que las mínimas nocturnas serán esta semana especialmente altas. La peor se espera precisamente hoy, cuando el mercurio no bajará de los 27 grados durante la madrugada y hará muy difícil conciliar el sueño por la noche, sin la ayuda del aire acondicionado y los ventiladores.

27 grados es la mínima prevista hoy en Málaga, que será la noche más tórrida. El resto de la semana estarán rondando los 25 grados, según la predicción de Aemet.

Pero el resto de la semana estará casi igual, si se atiende a lo previsto por la Agencia Estatal en su página web. El miércoles por la noche se esperan 26 grados de mínima; y 25 el jueves.

Habrá por tanto lo que se denomina en el lenguaje meteorológico noches «tórridas o ecuatoriales», un concepto que se refiere a aquellas madrugadas en las que la temperatura mínima no baja de los 25 grados. Este ya supera el más conocido término de «noche tropical», que se utiliza para las mínimas de entre 20 y 25 grados. Aunque a su vez queda lejos de las llamadas «noches infernales», que son aquellas en las que el mercurio no baja de 30.

Arranque de la feria

Por tanto, en el arranque de la feria, de entrada, la nota más llamativa será el calor durante las madrugadas. Para la Noche de los Fuegos, Aemet prevé una mínima de 25 grados. Sin embargo, durante el día en el primer fin de semana la máxima será de 33 grados el domingo. A la espera de la sensación térmica a la que dé lugar la elevada humedad relativa, de entrada no se esperan unas jornadas especialmente calurosas en el arranque de las fiestas en la capital.

25 grados será la temperatura prevista durante la Noche de los Fuegos, que dará comienzo a la feria de Málaga.

José Luis Escudero, experto en la meteorología malagueña y responsable del blog Tormentas y Rayos (en SUR.es), ha analizado los datos de los termómetros oficiales de Aemet desde el pasado 3 de agosto, cuando comenzó la segunda ola de calor del verano de 2025 en España. En concreto, su análisis comprende los datos de temperaturas máximas y mínimas de las estaciones del aeropuerto y el puerto.

Sin ir más lejos, ayer (lunes) la estación del puerto no bajó de los 25 grados en ningún momento durante la noche, «como en otras zonas de la capital cercanas al mar, como es el caso de mi estación en Ortega y Gasset. Es decir, hemos tenido una noche y madrugada tórrida». En cambio, en las estaciones del Aeropuerto y Centro Meteorológico (El Cónsul) han rondado los 24,4 grados, por lo que fue tropical. La temperatura del agua del mar ronda los 27.

Por tanto, contando la de ayer, en Málaga en lo que va de este episodio de ola de calor se han superado los 25 grados de madrugada en tres ocasiones en el puerto (por la cercanía al mar, donde el agua está caliente). Así ha ocurrido los días 6, 8 y 11. Mientras, en el aeropuerto ha sido por lo general más baja, y sólo ha tocado este umbral durante una noche (día 8).

Sin ola de calor

Este estudio también constata que Málaga se ha comportado desde primeros de agosto como un oasis en España, y ni siquiera se ha acercado en ningún momento a los valores propios de la ola de calor. De hecho, las máximas se han mantenido muy estables en esta primera decena del mes, tanto en el termómetro del aeropuerto como el del puerto, en una horquilla de 30 a 33 grados.

En cambio, el escenario en el resto de Andalucía y en buena parte de España es un crisol de avisos rojos, amarillos y naranjas, del que, junto al litoral costasoleño, apenas se libran un puñado de provincias, debido a la segunda parte de esta larga ola de calor, que va camino de los diez días consecutivos.

Para hoy, Aemet ha activado un aviso de nivel rojo (riesgo extremo) ante la posibilidad de que se den, e incluso se superen, los 44 grados en la campiña sevillana, entre las 13.00 y las 21.00 horas. Mientras, en naranja estará casi todo el interior de Andalucía, especialmente en la campiña cordobesa, donde se espera llegar de manera generalizada a los 43 y puntualmente, también podrían alcanzarse los 44 grados.