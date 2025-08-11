Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Aviso rojo en Andalucía por calor para este martes

En Málaga habrá aviso amarillo en la comarca de Antequera

E. PRESS

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:19

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para este martes en la provincia de Sevilla, donde se espera ... que el calor alcance hasta los 44 grados. En el resto de la comunidad se decretará el aviso naranja, excepto Málaga, que solo se verá afectada por el aviso amarillo en la comarca de Antequera por temperaturas cercanas a los 40 grados, y Almería, único punto de Andalucía, donde el calor no dejará alertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    Los propietarios de más de cinco inmuebles en Málaga se triplican en veinte años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aviso rojo en Andalucía por calor para este martes

Aviso rojo en Andalucía por calor para este martes