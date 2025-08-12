Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Aparatoso accidente a mediodía en Paseo de Sancha, en Málaga capital, donde un vehículo en sentido contrario ha colisionado contra un autobús de la línea ... 1 de la EMT. Según han precisado a SUR fuentes municipales, dos personas han resultado heridas leves.

Al parecer, el siniestro ha ocurrido en un momento en el que el bus se encontraba parado. Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones de la Policía Local de Málaga para investigar los hechos y regular el tráfico, ya que el suceso dio lugar a importantes retenciones.

De acuerdo con las fuentes, todo apunta a que al coche implicado le pudo fallar la dirección, siendo entonces cuando se produjo el choque con el vehículo de la EMT. Los dos ocupantes del turismo resultaron heridos de carácter leve, sin que hayan trascendido más detalles.