Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Todo apunta a que el siniestro se produjo por un fallo mecánico en la dirección del turismo implicado

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 12 de agosto 2025, 19:02

Aparatoso accidente a mediodía en Paseo de Sancha, en Málaga capital, donde un vehículo en sentido contrario ha colisionado contra un autobús de la línea ... 1 de la EMT. Según han precisado a SUR fuentes municipales, dos personas han resultado heridas leves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha