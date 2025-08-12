Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado de las obras para el parque del Benítez, todavía en plena ejecución.

Estado de las obras para el parque del Benítez, todavía en plena ejecución. Ñito Salas

Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara

El Ayuntamiento amplía el plazo inicial de finalización de las obras al segundo trimestre del año próximo e incrementa el presupuesto en 2,5 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 14:36

Un año y medio después de que comenzaran, los trabajos para convertir las 27 hectáreas del antiguo campamento Benítez en un parque metropolitano para ... la Gran Málaga, del que podrán hacer uso no solo los vecinos de la capital, sino también los de otros municipios cercanos como Torremolinos o Alhaurín de la Torre, siguen todavía en pleno proceso de ejecución. Este espacio del extremo oeste de Málaga presenta un aspecto transformado, en el que se han realizado senderos y pistas deportivas, y se han plantado un buen número de árboles y arbustos que crecerán en los próximos años. No obstante, las obras no han finalizado todavía, pese a que esta semana se cumple el plazo de ejecución previsto inicialmente, y que posteriormente fue prolongado hasta octubre.

