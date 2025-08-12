Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara

Un año y medio después de que comenzaran, los trabajos para convertir las 27 hectáreas del antiguo campamento Benítez en un parque metropolitano para ... la Gran Málaga, del que podrán hacer uso no solo los vecinos de la capital, sino también los de otros municipios cercanos como Torremolinos o Alhaurín de la Torre, siguen todavía en pleno proceso de ejecución. Este espacio del extremo oeste de Málaga presenta un aspecto transformado, en el que se han realizado senderos y pistas deportivas, y se han plantado un buen número de árboles y arbustos que crecerán en los próximos años. No obstante, las obras no han finalizado todavía, pese a que esta semana se cumple el plazo de ejecución previsto inicialmente, y que posteriormente fue prolongado hasta octubre.

Desde el Ayuntamiento han explicado en un comunicado que se está tramitando un modificado del proyecto inicial para «incrementar la protección y capacidad de respuesta hídrica de este espacio ante situaciones como fenómenos meteorológicos como las danas». Esta variación supone una ampliación del plazo de ejecución hasta el segundo trimestre del año que viene y un incremento de presupuesto de 2,5 millones de euros que se suman a los 10 millones de euros por los que la actuación fue contratada con la unión de las empresas Vías y Construcciones y Lasor.

En el recinto se aprecia todavía abundante material de obra por utilizar y montículos de tierra acumulada, por lo que todavía quedan meses para ver completada una intervención que sumará mil nuevos ejemplares de árboles, 43.000 arbustos y 110.000 metros cuadrados de praderas a una zona en la que ya existía un pinar consolidado.

Ampliar Aspecto que presenta la zona en la que irán las pistas deportivas. Marilú Báez

El Benítez va a ser la mayor zona verde de Málaga, articulada en torno a una plaza central de 6.300 metros cuadrados, que es el doble de la superficie de la plaza de la Constitución. De esa plaza parten cuatro caminos en distintas direcciones para recorrer los suelos del parque que, en total, dispone de cuatro kilómetros de rutas secundarias para pasear y correr.

La otra plaza del parque, de 950 metros cuadrados, estará junto a la antigua portada del campamento, de la que todavía no se han retirado las pintadas ni ha sido rehabilitada. En este espacio se han previsto pérgolas y cubiertas vegetales para generar zonas de sombra. Aunque inicialmente se había planteado que esta portada pudiera albergar una cafetería, finalmente esta idea fue descartada, ya que una de las condiciones que puso el Gobierno central para la cesión de estos suelos a la ciudad es que no tuvieran fin lucrativo alguno.

Ampliar Detalle del vallado del nuevo parque, que aún está sin concluir. Ñito Salas

En el centro de los suelos del Benítez, ocupando una superficie de 7.500 metros cuadrados, se previsto una pradera con caminos y áreas de estancia. Asimismo, el parque contará con una zona deportiva de 13.000 metros cuadrados dotada con tres pistas de baloncesto, una pista de vóley-playa y una zona de fitness con 18 aparatos de gimnasia. Junto a la zona deportiva, se han reservado 2.000 metros cuadrados para un parque canino, y al norte se ha dispuesto una pista de 6.000 metros cuadrados con obstáculos y rampas para la práctica de la disciplina ciclista BMX.

En cuanto a las zonas infantiles, Urbanismo proyectó cuatro áreas de juego. La primera de ellas, junto a la plaza central, abarca una superficie de 3.000 metros cuadrados con 14 variedades de juegos entre las que destaca una torre de 10 metros de altura. Hay otra junto al acceso norte, de 300 metros cuadrados, que está dividida en dos subzonas: una compuesta por juegos de arena y agua, y otra para juegos tradicionales como columpios, balancines y carruseles. Asimismo, en el camino de acceso oeste se diseñó un espacio con siete instrumentos musicales fijos, y un área de juegos deportivos dotada de una sucesión de diez obstáculos alineados en forma de circuito.

Ampliar Todavía no han sido retiradas las pintadas de la antigua portada del recinto. Ñito Salas

Para preservar su seguridad, el futuro parque estará vallado perimetralmente, lo que permitirá cerrarlo por la noche, y dispondrá de un sistema de cámaras de videovigilancia. En cuanto a los aparcamientos, dispondrá de un vial de 980 metros que bordeará los suelos por el este y el sur, y en el que podrán tener cabida unos 116 estacionamientos. Además, el proyecto incluye la instalación de 168 bancos de diferentes modelos, banquetas, ocho fuentes, aseos públicos, 87 papeleras y un alumbrado público mediante lámparas LED.

No obstante, todavía está sin ejecutar la infraestructura que facilitará que el riego de este nuevo parque se haga con agua reciclada. Se trata de unas tuberías que partirán desde la depuradora del Guadalhorce y para las que se ha estimado un plazo de ejecución de un año. El Ayuntamiento, a través de Emasa, sacó a concurso el mes pasado la contratación de las obras para esas canalizaciones, valoradas en unos ocho millones de euros.

Aún quedan meses para que se adjudique este contrato y empiecen los trabajos de esa red de agua reciclada de 10 kilómetros de la que también se beneficiarán el aeropuerto, nuevos proyectos residenciales del entorno como el de Rojas-Santa Tecla (que incluye un campo de golf) y el municipio de Torremolinos. Hasta que no se haga, el riego se hará con las tuberías de que ya dispone la zona, que requerirá una aportación diaria de 314,51 metros cúbicos de agua, según precisa el proyecto del parque.