Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso vuelve a entrenarse con el objetivo de reaparecer de inmediato. MÁLAGACF

Alfonso Herrero se incorpora al grupo de trabajo y se apunta al arranque de la Liga del Málaga

El portero blanquiazul, que se recupera de una gran brecha en la frente, se ejercita con normalidad con sus compañeros a la espera de observar la evolución de su herida para el choque del sábado

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 12 de agosto 2025, 12:59

Las sensaciones del portero serán las que marquen la decisión final. Alfonso Herrero se reincorpora al grupo y trabaja con normalidad en el entrenamiento del ... Málaga de este martes, a falta de cuatro días para el estreno liguero en La Rosaleda, contra el Eibar a partir de las 19.30 horas. El guardameta parece recuperado por completo y, en principio, se apunta a este primer compromiso de competición oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  5. 5 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga
  10. 10 Nuevo incendio forestal en Tarifa: más de 2.000 personas evacuadas de viviendas, hoteles y playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alfonso Herrero se incorpora al grupo de trabajo y se apunta al arranque de la Liga del Málaga

Alfonso Herrero se incorpora al grupo de trabajo y se apunta al arranque de la Liga del Málaga