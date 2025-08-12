Alfonso Herrero se incorpora al grupo de trabajo y se apunta al arranque de la Liga del Málaga

Las sensaciones del portero serán las que marquen la decisión final. Alfonso Herrero se reincorpora al grupo y trabaja con normalidad en el entrenamiento del ... Málaga de este martes, a falta de cuatro días para el estreno liguero en La Rosaleda, contra el Eibar a partir de las 19.30 horas. El guardameta parece recuperado por completo y, en principio, se apunta a este primer compromiso de competición oficial.

Alfonso ha sido la novedad en la sesión después del percance sufrido en un entrenamiento de pretemporada. El portero recibió un fuerte golpe en la cabeza en una jugada fortuita y tuvo que abandonar la concentración de Estepona. Tenía una gran brecha en la frente que le impedía trabajar con sus compañeros. Necesitaba reposo, y así lo hizo. Pero han pasado trece días y se encuentra ya con posibilidades de entrenarse.

Será necesario, en cualquier caso, observar cómo evoluciona su gran herida para saber si definitivamente llegará en condiciones de jugar el sábado. Su reincorporación, en cualquier caso, permite pensar que sus planes actuales apuntan a que estará contra el Eibar en el once titular, pero habrá que observar en las próximas horas y días como evoluciona esa herida, que está ya cerrada y sin puntos, pero relativamente fresca.

En los últimos amistosos ha acelerado su preparación el portero malagueño Carlos López para llegar con muchos minutos de juego sumados al primer compromiso liguero, en el caso de que Alfonso definitivamente no pudiera tomar parte en el mismo. De esta forma, el canterano está dispuesto para ocupar la portería sin ningún problema, si bien todo hace indicar, salvo novedad, que no va a ser necesario en esta ocasión.

Es previsible, en el caso de que Alfonso Herrero pueda jugar el sábado, que lleve la herida muy protegida por los golpes que pueda recibir durante el juego. Habrá que esperar, sobre todo, a los dos próximos días, que seguramente marcarán si puede seguir adelante o definitivamente aborta su idea de reincorporarse en este primer encuentro de competición oficial.

Esta primera sesión en la que ha participado Alfonso se ha celebrado en el Anexo en una jornada intensa al comienzo en el trabajo físico, al que le siguió el habitual entrenamiento técnico-táctico en la que también estuvieron dos porteros canteranos más, Andrés Céspedes y Lucas Jiménez. Siguen fuera del grupo uno de los fichajes, Jauregi, cuyo regreso también está próximo.

Y se mantienen haciendo sus respectivos trabajos de rehabilitación, a las órdenes del readaptador físico del equipo, José Antonio Lizana, los lesionados de larga duración, que todavía necesitarán algún tiempo para incorporarse al equipo. Son los casos del defensa Moussa, el medio centro Ramón y el extremo Haitam.