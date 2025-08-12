Declarado un incendio forestal en Gaucín
El fuego se ha originado sobre las 20.00 horas
Málaga
Martes, 12 de agosto 2025, 20:15
Un incendio forestal se ha declarado este martes en el municipio malagueño de Gaucín, según informaba el Plan Infoca sobre las 20.00 horas.
Hasta ... el lugar se han desplazado tanto medios aéreos como terrestres, concretamente, un helicóptero ligero, uno semipesado y uno pesado, un grupo de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos técnicos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales de la comunidad andaluza.
🔴 DECLARADO #IFGaucín (Málaga). Incendio ACTIVO.— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 12, 2025
MEDIOS:
🚁 1 ligero, 1 semipesado, 1 pesado
👩🚒 1 grupo de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 2 Bricas pic.twitter.com/Disq7oOMxf
