Operarios de Sando durante la colocación de las vigas del viaducto sobre la MA-20.

Operarios de Sando durante la colocación de las vigas del viaducto sobre la MA-20. Ñito Salas

Este martes y miércoles por la noche, nuevos cortes de tráfico

Así han empezado de madrugada las obras para ampliar el viaducto de la A-357 sobre la Ronda Oeste

La ampliación del acceso desde la Universidad para autobuses y coches con dos o más ocupantes tiene un presupuesto de 8,5 millones y está al 70%

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 12 de agosto 2025, 08:45

Las obras para ampliar el acceso a Málaga desde la A-357, Autovía del Guadalhorce, acaban de marcar su hito más importante y complejo: el ... inicio de la colocación de las vigas para ensanchar el viaducto que pasa sobre la ronda Oeste. Este lunes a las diez de la noche empezaron los trabajos previos y se cortó la MA-20 por seguridad e sentido Torremolinos. Pasada la medianoche se inició la operación más delicada con la participación de dos grandes grúas de 200 toneladas cada una y de, por supuesto, personal especializado.

