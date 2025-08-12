Las obras para ampliar el acceso a Málaga desde la A-357, Autovía del Guadalhorce, acaban de marcar su hito más importante y complejo: el ... inicio de la colocación de las vigas para ensanchar el viaducto que pasa sobre la ronda Oeste. Este lunes a las diez de la noche empezaron los trabajos previos y se cortó la MA-20 por seguridad e sentido Torremolinos. Pasada la medianoche se inició la operación más delicada con la participación de dos grandes grúas de 200 toneladas cada una y de, por supuesto, personal especializado.

Según informan desde la DGT, el corte de la autovía se mantuvo hasta pasadas las cinco y media de la mañana. Esta noche, martes, y mañana, miércoles, continuarán los trabajos con la colocación de las vigas laterales, ya instaladas en su parte central. La operativa se ha desarrollado sin incidencias, tanto en la obra como a efectos de tráfico rodado.

El carril bus-VAO servirá para absorber los tránsitos del transporte colectivo y de aquellos coches con dos o más ocupantes. La ampliación de la calzada se hace en casi su totalidad por el interior de la misma, coo se ha visto en cada intervención en los viaductos, en los que se recrece el tablero por el centro y se refuerza la estructura con vigas.

Ampliar Ñito Salas

El más significativo

Es una operación similar la que se ha desarrollado en todos los pasos superiores y viaductos de los 2,3 kilómetros de trazado que tiene la A-357, entre la Universidad y la Comisaría. Éste sobre la MA-20 es el más significativo por afectar a la Ronda Oeste. De hecho, hubo que recabar la opinión del Ministerio de Transportes antes de que el proyecto recibiera el visto bueno. Las obras y la redacción de dicho proyecto técnico fueron encomendadas a Sando por 8,5 millones de euros y ya superan el 70% de ejecución.

La Consejería de Fomento, dirigida por Rocío Díaz, ha previsto que el grueso de los trabajos se esté desarrollando de noche para no afectar a una arteria crucial por la que transitan más de 74.000 vehículos al día.

Esta estructura sobre la Ronda Oeste es la más importante de la plataforma reservada BUS-VAO de acceso a Málaga por la A-357. Se trata de una viga cajón metálica de 3 tramos, con un vano central de 32 metros y dos laterales de 16,25 metros cada uno.

Con la operación de estos días, sólo quedaría por completar la estructura prevista sobre la calle Almogía. En este caso, ya se han construido nuevas cimentaciones con micropilotes sobre los que apoyan los nuevos estribos y pila quedando pendiente colocar cuatro vigas prefabricadas adosadas al borde de la estructura, una operación que está prevista para finales de agosto.

La Junta tiene en fase de concurso otro proyecto de carril bus-VAO en el marco de la mejora de la mejora de los accesos a Alhaurín de la Torre, que van a ser desdoblados. Hablamos de la A-404. La actuación está presupuestada en 10 millones de euros. Anteriormente, el Gobierno andaluz también puso en servicio el carril reservado en los accesos al Parque Tecnológico. En el futuro habrá que enlazar este vial con el que se construye actualmente.