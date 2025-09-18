Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las fiestas de este fin de semana en Málaga que no te puedes perder

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:24

Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

El Oktoberfest vuelve a Torrox con más cervezas y música

Casabermeja homenajea a la cabra malagueña con su popular fiesta

Salares retrocede en el tiempo con su festival Árabe Andalusí este fin de semana

Algarrobo rememora su episodio histórico más importante con la XI Fiesta de la Quema

Casarabonela regresa al siglo XVI con su Recreación Histórica este sábado

El bienmesabe más grande del mundo se degustará en Antequera este sábado

El Borge repartirá 700 kilos de pasa y 600 litros de vino en el Día de la Pasa

