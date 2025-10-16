Cervezas, danza y fiestas este fin de semana en Málaga

La cerveza será protagonista este fin de semana en Estepona, que celebra su Oktoberfest. La cita será en el Paseo Marítimo, a la altura del ... Mirador del Carmen, y ofrecerá música en directo y comida germana del viernes al domingo. Más información

Viernes El Palo Fashion Day

La avenida Pío Baroja acoge este viernes la Pasarela Fashion Day de Echeverría del Palo, que este año cumple su quinta edición. Vecinos del barrio y modelos profesionales desfilarán por la alfombra azul que se desplegará y que exhibirá prendas y complementos cedidos por los establecimientos asociados de la zona. La iniciativa arrancará a las seis de la tarde. Más información

Viernes y sábado Ópera solidaria

La sala Fundación Unicaja María Cristina acoge este viernes y el sábado Ciclo de lírica L' Italia é Opera, que ofrecerá dos recitales de ópera a beneficio de la obra social de la cofradía de la Paloma. Los espectáculos comenzarán ambos días a las 19 horas y las entradas cuestan 25 euros.

Este fin de semana Agenda de conciertos

El 25 aniversario de Hora Zulú se celebrará este viernes en La Trinchera, que el sábado recibirá el Tour España de Mery Granados. Paralelamente, en la París 15 actuarán el viernes Hechizo y el sábado Ryan Castro. Por La Cochera pasarán este fin de semana Corizonas (viernes), Alan Sutton (sábado) y Mario Díaz (sábado).

Hasta el domingo Ruta de la Tapa en Pizarra

Pizarra celebra la edición número diecisiete de su Ruta de la Tapa, considerada la más antigua de Málaga y declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Con la participación de quince restaurantes y bares de la localidad del viernes al domingo que ofrecerán propuestas para todos los públicos.

De forma paralela se desarrollará también la Ruta del Cóctel, que ofrecerá combinados por 5 euros. Más información

Del viernes al domingo Fiesta de la Cerveza en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre celebra este fin de semana su Fiesta de la Cerveza, que suma su cuarta edición. La cita volverá a ser en el recinto ferial y durante tres días se podrá disfrutar de numerosos puestos y barras de distintas marcas artesanales nacionales e internacionales, así como expositores y música en directo, y tampoco faltarán 'food trucks' con comida variada. Más información

Este fin de semana Danza Málaga, en el Echegaray y el Cervantes

El ciclo Danza Málaga traerá al Teatro Echegaray este jueves el montaje Bendita Lo / Cura, de Moisés Navarro, mientras que el viernes llegará Tómbola, de Compañía X, y el sábado El hilo del olvido, de la compañía Fernando Hurtado. Todos los espectáculos comenzarán a las 20 horas. Además, la compañía de Eva Yerbabuena llegará el domingo al Teatro Cervantes con Yerbagüena (Oscuro brillante). El espectáculo comenzará a las 19 horas y el precio de las localidades oscila entre los 12 y los 36 euros.

Sábado y domingo 'Parque', en el Cánovas

'Parque' se define como una propuesta escénica donde, a través de textos, vídeos y música en directo y acciones se desarrolla un día en la cotidianidad de un espacio compartido. Los malagueños Violeta Niebla y Cristian Alcaraz, unidos en la compañía Boca Agua, son los responsables de este montaje que se estrena este fin de semana en el Teatro Cánovas. Más detalles

Hasta el lunes 20 Feria en San Pedro de Alcántara

La Feria de San Pedro Alcántara se prolongará hasta el lunes con un completo programa de actividades. El Auditorio del Recinto Ferial reunirá durante la semana a artistas y formaciones destacadas, entre ellos, Los Rebeldes, Mojinos Escozíos, los finalistas del programa 'Se llama copla' y Melody. El Palenque Municipal volverá a ser punto de encuentro para familias y amigos, con la participación de las academias de baile locales y espectáculos. Más detalles

Este fin de semana Jornada del Campo en Cuevas del Becerro

Cuevas del Becerro celebrará este fin de semana su Jornada del Campo, que alcanza su décima edición. La agricultura y el cultivo serán protagonistas de esta iniciativa, que se celebrará el viernes 17 al domingo 19. Más información

Este fin de semana Jornadas de bandolerismo en Alameda

El Museo del Campo de Alameda acoge este fin de semana las X Jornadas sobre Bandolerismo en Andalucía, un evento cultural y académico que reúne a expertos, investigadores y aficionados para analizar y debatir sobre la historia, el mito y la influencia del bandolerismo en la comarca para lo cual se celebrarán diversas charlas y conferencias, entre otras actividades. Más detalles