Videojuegos gratis, teatro y más planes con niños este fin de semana de octubre en Málaga

La Finca Solvana Alhaurín de la Torre acoge este sábado la Expo Aborígena, que ofrecerá actividades durante todo el día. Habrá música en directo, talleres ... creativos, mercadillo y sesiones de yoga, entre otros. El precio de la entrada es de 5 euros y el horario de celebración es de las diez de la mañana a las dos de la madrugada.

Viernes Fiesta de aniversario en el Málaga Factory

Málaga Factory celebra este viernes su veinte aniversario con una fiesta pensada para toda la familia que incluirá diversas actividades gratuitas de cinco a ocho de la tarde como por ejemplo un taller friki y otro de glitter y tattoos. Más detalles

Sábado y domingo Salón del Videojuego en Estepona

El Palacio de Congresos de Estepona acoge este fin de semana el Salón del Videojuego, con varias zonas temáticas, torneos, talleres y actividades interactivas. Entre las principales atracciones destaca unazona arcade que incluirá una sección dedicada a los videojuegos clásicos de los años 80 y 90, con máquinas originales que harán las delicias de los nostálgicos. También contará con una completa zona Nintendo, donde se podrá jugar a algunos de sus videojuegos más emblemáticos como Mario Kart 8 o Taiko. Además, se podrán probar dos de sus últimos lanzamientos: el LEGO Party y el Sony Racing: Crossworld. Además, se sortearán diez entradas para el OXO Museo del Videojuego de Málaga entre todos los asistentes. El Salón del Videojuego de Estepona abrirá sus puertas el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, en horario de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Domingo 'Los tres cerditos', en La Cochera

La compañía malagueña Jabetín Teatro lleva este domingo a La Cochera el clásico 'Los tres cerditos', que podrá volver a disfrutarse el próximo 2 de noviembre. La función será a las 12 de la mañana y el precio de las entradas es de 10 euros.

Domingo 'El patito feo', en el Echegaray

La Compañía NS danza, en su 20 aniversario, rinde homenaje al escritor danés Hans Christian Andersen cuando se cumplen 150 años de su muerte con 'El patito feo', que llega este domingo al Teatro Echegaray. La historia se centra en un mensaj claro: enseñarnos a amar a los demás tal y como son, por lo que los protagonistas nos irán descubriendo que la belleza está en el interior de las personas y que no debemos juzgar a los demás por su procedencia o aspecto, sino por sus actos. Las funciones serán a las 11 y las 13 horas y el precio de las localidades es de 8 euros.

Hasta el domingo El Circo Quirós, en el recinto ferial

El Circo Quirós levanta su gran carpa en el recinto ferial de Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 19 de octubre. Ofrecerá funciones diariamente y los días 3, 9 y 12, ofrecerá encuetradas con descuentos por el día del espectador. El precio de las localidades es de 9 euros en adelante.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.