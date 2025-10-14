La Ruta de la Tapa de Pizarra ofrecerá casi 30 propuestas y ocho cócteles

Pizarra se prepara para vivir su ruta de la tapa, considerada la más antigua de Málaga y declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Se celebrará ... del viernes 17 al domingo 19 de octubre y en su edición número 17 contará con la participación de quince restaurantes y bares de la localidad. De forma paralela se desarrollará también la Ruta del Cóctel, que ofrecerá combinados por 5 euros.

Durante los tres días de su celebración podrán degustarse casi 30 aperitivos entre los 14 dirigidos al público adulto y ocho para niños. El precio es de 4 euros con bebida (agua o caña de cerveza) para los primeros y de 3 (con agua o refresco incluidos) para los menores.

Entre las tapas que podrán encontrarse figuran desde las clásicas ensaladilla rusa, croquetas o montaditos a otras más elaboradas como tartares o pokés. Además, esta edición contará con la aplicación Fedelapp, que actuará como el tapaporte, con el que se puede optar a premios según el número de tapas que se prueben y sellen. El primer día de la Ruta, el viernes 17, se podrán catar tapas gratis.

Para obtener este premio, se deben realizar compras por al menos 10 euros en comercios asociados de Fedelhorce. Por cada sello se conseguirá una tapa gratis, hasta un máximo de tres. Para sellar la compra es necesario abrir la FedelAPP en tu móvil y mostrar el QR al comercio para que sellen tu compra.

Tapas a concurso

La Azotea: Poké Atún.

Rotiseria: Hasta los andares.

El Tropezón: Bocado Campesino.

Restaurante Los Limoneros: Ensaladilla estilo Limoneros.

Bar el Pabellón: Croquetas de trufa y boletus.

Rodeo Food Burger: Chapiro

La Vaka Heladería: Melón ibérico.

Cafetería Kiwi: Tartar de salchichón.

La Talega Mediterránea: Tarantela.

Trattoria Di Capri: Brioche de pulled pork.

Gastrobar Los Pacheco: Brioche de presa Ibérica a baja temperatura, cremoso de patata trufada y aire de setas.

La Esquinita: Piquillo tentación.

Antigua Confitería: Rollo de fuego.

Churros y Chocolate Adan: Dálmata.

Ruta del Cóctel

La Azotea: Mister Smith.

Sala Alex's: Princesa Peach.

Yuka Classic: Alien.

Milord Lounge: Cocolys.

Palacio café & copas: Beso escarlatta.

Nuevo Macao: Dulce Aura.

Nugaru: Coco Love.

Pub Mario's: Margarita.