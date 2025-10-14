Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las tapas a concurso en la 17 Ruta de la Tapa de Pizarra.

La Ruta de la Tapa de Pizarra ofrecerá casi 30 propuestas y ocho cócteles

Quince establecimientos de la localidad participan en esta iniciativa del viernes 17 al domingo 19 de octubre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 14:01

Pizarra se prepara para vivir su ruta de la tapa, considerada la más antigua de Málaga y declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Se celebrará ... del viernes 17 al domingo 19 de octubre y en su edición número 17 contará con la participación de quince restaurantes y bares de la localidad. De forma paralela se desarrollará también la Ruta del Cóctel, que ofrecerá combinados por 5 euros.

