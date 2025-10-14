Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara. SUR

La Feria de San Pedro arranca con el pregón del artista Juanjo Alcántara

El programa se prolonga hasta el día 20 e incluirá las actuaciones musicales de los finalistas de 'Se llama copla', Los Rebeldes, Mojinos Escozíos y Melody

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 14 de octubre 2025, 19:21

Comenta

La Feria de San Pedro Alcántara 2025 arrancan este martes y se prolongarán hasta el 20 de octubre con un completo programa de actividades, que ... comenzará a las 18.00 horas con el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañado por la Banda de Música Mayén. A las 21.00 horas se realizará el encendido del alumbrado y la apertura del recinto de La Caridad en la rotonda María del Carmen Álvarez Moya, con la actuación de Juanlu Montoya. A continuación tendrá lugar el pregón a cargo del artista local Juanjo Alcántara y la jornada se cerrará con la coronación de la reina, rey, mises, damas y caballero, además de la elección de la reina popular.

