La Feria de San Pedro arranca con el pregón del artista Juanjo Alcántara

La Feria de San Pedro Alcántara 2025 arrancan este martes y se prolongarán hasta el 20 de octubre con un completo programa de actividades, que ... comenzará a las 18.00 horas con el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañado por la Banda de Música Mayén. A las 21.00 horas se realizará el encendido del alumbrado y la apertura del recinto de La Caridad en la rotonda María del Carmen Álvarez Moya, con la actuación de Juanlu Montoya. A continuación tendrá lugar el pregón a cargo del artista local Juanjo Alcántara y la jornada se cerrará con la coronación de la reina, rey, mises, damas y caballero, además de la elección de la reina popular.

El Auditorio del Recinto Ferial reunirá durante la semana a artistas y formaciones destacadas, entre ellos, Los Rebeldes, Mojinos Escozíos, los finalistas del programa 'Se llama copla' y la esperada actuación de Melody, representante española en Eurovisión, que ofrecerá su concierto el domingo 19 a las 23.00 horas, como broche musical del calendario de actos. El Palenque Municipal volverá a ser punto de encuentro para familias y amigos, con la participación de las academias de baile locales y espectáculos del Divo de la Canción Hoffman, el grupo 80ers, el Dúo Arenal, Juanjo Alcántara y una tarde joven con DJ's del municipio.

Día del Niño

Mañana miércoles 15 se celebrará el Día del Niño, con precios especiales de 2,50 euros en las atracciones en general y 3,50 euros en recorridos únicos. El jueves 16, a partir de las 18.30 horas, habrá una tarde infantil en el auditorio con el espectáculo 'Los Misterios Mágicos' de Mimosín y talleres de maquillaje, dibujo, tatuajes temporales y globoflexia. Esta edición se mantendrán los días con horario sin ruido, el jueves 16 y el sábado 18, para facilitar el disfrute de personas con sensibilidad sensorial y, desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), se gestionará la entrega de pulseras para que los asistentes con movilidad reducida tengan prioridad en las atracciones mecánicas.

El día 19 habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales, bajo el título 'Magia Visual', que comenzará a las 22.00 horas y será visible desde el recinto ferial

El miércoles 15, Día del Mayor, incluirá un almuerzo de convivencia para los socios de los Centros de Participación Activa I y II y actuaciones de 'Se llama copla' y los coros 'Aires del sur', 'La amistad' y los de los propios centros durante el resto de la semana. La feria también rendirá protagonismo a los caballistas, con pasacalles ecuestres los días 15 y 16, además del paseo de la Peña Las Espuelas el viernes 17.

El momento más emotivo de la semana llegará el domingo 19, con la tradicional misa y posterior procesión del Patrón, San Pedro de Alcántara, y, como novedad, habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales, bajo el título 'Magia Visual', que comenzará a las 22.00 horas y será visible desde el recinto ferial.