Alameda acoge las X Jornadas sobre Bandolerismo en Andalucía este fin de semana

El Museo del Campo del municipio malagueño de Alameda acoge este fin de semana las X Jornadas sobre Bandolerismo en Andalucía, un evento cultural y ... académico que reúne a expertos, investigadores y aficionados para analizar y debatir sobre la historia, el mito y la influencia del bandolerismo en la comarca.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, se celebrará en el Museo del Campo de Alameda y comenzará el sábado 18 de octubre a las 10.00 horas con la conferencia 'Julián de Zugasti y el bandolerismo: entre la realidad, la política y la leyenda', a cargo de Fernando Durán, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz.

Tras la pausa del desayuno, se presentará el libro 'Actas de las IX jornadas sobre bandolerismo 2024' y posteriormente, a las 12.15 horas, el licenciado en Historia José Antonio Rodríguez impartirá la ponencia 'Proceso judicial contra José María el Tempranillo y Frasquito de la Torre en Torre Alháquime (Cádiz).

La programación continuará a las 16.00 horas con la charla del experto Martín Turrado sobre la policía en la época de José Bonaparte y la persecución del bandolerismo. A continuación le seguirán mesa redonda y las comunicaciones 'Los bandoleros de la Axarquía: la última partida del siglo XIX', a cargo de Francisco Montoro, y 'Ataque de una partida de bandoleros a un cortijo de Arriate', de José Luis Sánchez. Un concierto de música de cuerda del Dúo Góngora pondrá el broche final del sábado.

Broche final

La jornada del domingo arrancará de la mano del historiador Francisco Cerezo con su ponencia 'Luis Artacho González, sobresaliente en maldad', a las 10.00 horas. Seguida de las comunicaciones 'El bandolerismo decimonónico en Fuente de Piedra' del historiador Francisco Muñoz, y 'La Guardia Civil ante el crimen de la posada de Badolatosa', de Arturo E. Rodríguez.

Las décimas jornadas de bandolerismo se clausurarán tras la conferencia 'Del monte al lienzo. La figura del bandolero a través del pintor José María Fernández' estará a cargo de Miguel Ángel Fuentes, Licenciado en Historia del Arte de La Real Academia de Nobles Artes de Antequera, poniendo el broche final a dos días de reflexión y debate sobre uno de los aspectos más fascinantes de la historia y la cultura popular andaluza.