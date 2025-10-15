Cuevas del Becerro celebra su X Jornada del Campo este fin de semana
La agricultura, el cultivo y los productos provenientes de la tierra, protagonistas de la iniciativa
SUR
Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:43
Cuevas del Becerro celebrará este fin de semana su Jornada del Campo, que alcanza su décima edición. La agricultura y el cultivo serán protagonistas de ... esta iniciativa, que se celebrará el viernes 17 al domingo 19.
El viernes 17 arrancará la programación con la inauguración a las 20 horas. Tendrá lugar en el cine (Calle Virgen del Pilar), con la intervención principal del alcalde del pueblo, Pedro Nieblas, y Ana María García, concejala de agricultura y ganadería. Seguido del acto de bienvenida, habrá una mesa de campo, protagonizada por Gea Terroba, presentando el proyecto 'Algaba de Ronda: donde las raíces se convierten en futuro'. Después habrá una degustación de productos locales, acompañados de vinos de la bodega Cózar de la Serranía de Ronda.
El sábado 18 a las 9 horas habrá un desayuno Km 0 en el cine. A la misma hora se celebrará en el ayuntamiento del municipio (Calle Real), el II Certamen de Pintura Rápida. A las 10 habrá en el mismo lugar una cocina en vivo, a cargo de Francisco Montilla Perujo, jefe de Partida en Hotel Puente Romano. A las 13:30 horas habrá una degustación después del evento de cocina. A las 11:00 h, en el Cine, tendrá lugar la charla informativa 'Lengua Azul' en la que intervendrán Fuensanta Márquez (veterinaria de la OCA de Ronda), y Antonio Rodríguez (ganadero y secretario general de COAG-Málaga). A las 11:30 horas, en el mismo lugar, habrá un taller de preparación de conservas de temporada, de la mano del grupo El Perol.
A las 11:30 horas, en el vivero municipal, se llevará a cabo el taller 'La Huerta en tu casa', dirigido por la empresa agroalimentaria Extiercol. A las 12:00 h se iniciará la apertura del mercado en Calle Real. A la misma hora habrá una exposición de «Retratos del campo y sus guardianes» en la Casa del Pueblo (Calle Real). Seguidamente, en el mismo espacio, a las 17:00 h de la tarde se realizará la continuidad del II Certamen de Pintura Rápida, con la exposición y entrega de premios. A las 17:30 h, en el Cine, habrá un taller infantil llamado 'Gel de baño con textura de algodón'. Para finalizar el segundo día de fiesta, a las 23:00 h se llevará a cabo en el mismo lugar un concierto de cante flamenco, protagonizado por El Crespo Zapata y Ezequiel Benítez.
Fin de las actividades
El domingo 19 y último día del festejo se repetirá de nuevo el desayuno km 0 en el cine a las nueve, en la que se ofrecerán a los invitados una amplia variedad de productos locales de la huerta. A las 11:30 h, en el Nacimiento, habrá una exhibición de manejo de ganado con Border Collie, de la mano de Cristóbal Gálvez. A la misma hora, en el Cine, tendrá lugar un taller de elaboración de roscos de vino al horno, seguido de un taller para adultos de elaboración de ungüento de alivio y relax. A las 12:00 h habrá nuevamente una apertura del mercado en Calle Real. A la misma hora habrá una visita guiada del alfar romano, dirigido por el experto Serafín Becerra. Al mismo tiempo, en la Casa del Pueblo, se llevará a cabo una segunda exposición de 'Retratos del campo y sus guardianes'. A las 13:00 h tendrá lugar en el mercado de Calle Real una explicación de cómo ordeñar una cabra. A la misma hora, en el Cine, habrá una exhibición y cata de vinos de la bodega Cózar de Ronda. Para terminar el evento, a las 19:00 h, tendrá lugar en el ayuntamiento una presentación gastronómica de la tradicional castañada.
