Música en directo y comida alemana en la Oktoberfest de Estepona

La cerveza será protagonista este fin de semana en Estepona, que celebra su Oktoberfest. La cita será en el Paseo Marítimo, a la altura del ... Mirador del Carmen, y forma parte del programa municipal 'Compartiendo Culturas', destinado a promover la integración y la participación de los residentes extranjeros. Actualmente, la ciudad cuenta con vecinos de 135 nacionalidades distintas, y la comunidad alemana está compuesta por alrededor de un millar de personas empadronadas.

Del viernes al domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la gastronomía tradicional alemana, con cerveza de importación, especialidades típicas como el codillo, pretzels y salchichas y un programa musical en directo, en un ambiente inspirado en la tradicional fiesta bávara.

Horarios y conciertos

El horario será el viernes 17 de 18 a 00 horas, el sábado de 12 a 00 horas y el domingo 19 de 12 a las 18 horas. La fiesta de la cerveza contará además con las siguientes actuaciones musicales en directo, con entrada gratuita:

Viernes 17

• 20.00 h – Show alemán con Dance and Dreams

• 22.00 h – Pop Rock Queen of Magic

Sábado 18

• 15.30 h – Pop Rock con Mami Curl

• 22.00 h – Pop Rock con Money Makers

Domingo 19

15.30 h – Pop Rock con New Tricks