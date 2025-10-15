Música en directo y comida alemana en la Oktoberfest de Estepona
La fiesta de la cerveza se celebrará junto al Mirador del Carmen del viernes 17 al domingo 19
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:44
La cerveza será protagonista este fin de semana en Estepona, que celebra su Oktoberfest. La cita será en el Paseo Marítimo, a la altura del ... Mirador del Carmen, y forma parte del programa municipal 'Compartiendo Culturas', destinado a promover la integración y la participación de los residentes extranjeros. Actualmente, la ciudad cuenta con vecinos de 135 nacionalidades distintas, y la comunidad alemana está compuesta por alrededor de un millar de personas empadronadas.
Del viernes al domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la gastronomía tradicional alemana, con cerveza de importación, especialidades típicas como el codillo, pretzels y salchichas y un programa musical en directo, en un ambiente inspirado en la tradicional fiesta bávara.
Horarios y conciertos
El horario será el viernes 17 de 18 a 00 horas, el sábado de 12 a 00 horas y el domingo 19 de 12 a las 18 horas. La fiesta de la cerveza contará además con las siguientes actuaciones musicales en directo, con entrada gratuita:
Viernes 17
• 20.00 h – Show alemán con Dance and Dreams
• 22.00 h – Pop Rock Queen of Magic
Sábado 18
• 15.30 h – Pop Rock con Mami Curl
• 22.00 h – Pop Rock con Money Makers
Domingo 19
15.30 h – Pop Rock con New Tricks
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión