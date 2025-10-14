Alhaurín de la Torre celebra su Fiesta de la Cerveza con marcas nacionales e internacionales

Alhaurín de la Torre celebra este fin de semana su Fiesta de la Cerveza, que suma su cuarta edición. La cita volverá a ser en ... el recinto Ferial y durante tres días se podrá disfrutar de numerosos puestos y barras de distintas marcas artesanales nacionales e internacionales, así como expositores y música en directo, y tampoco faltarán 'food trucks' con comida variada.

La fiesta será del viernes 17 al domingo 19, en distinto horario. Así, la inaguración será a las 19 horas, mientras que el sábado la jornada arrancará a las doce del mediodía y se prolongará hasta la madrugada y el domingo también empezará a las 12 pero cerrará a las siete de la tarde.

También habrá música en directo. Así, el viernes actuarán los grupos Velacruz (19 horas) y Comando G (22 horas). El sábado hay previstas tres actuaciones: Papa's Band a la una de la tarde; Zayas Cover Band a las seis y Los Lolipopers a las diez de la noche. El domingo será el turno de la banda Capitán Vinilo, que saldrá al escenario a las 15.00 horas.