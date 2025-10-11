¿Teatro, performance o literatura? 'Parque' lleva al Cánovas la escritura en vivo

Lo definen como una obra interdisciplinar, no hay forma de ubicarla en una casilla concreta. ¿Teatro, performance, literatura? 'Parque' es todo a la vez, hasta ... lo que nunca se hubiera imaginado sobre un escenario. El 18 y 19 de octubre se escribirá en directo el primero capítulo de un libro sobre la vida en comunidad con lo que suceda durante cinco horas en el Teatro Cánovas (desde las 17.00 horas). Como si de un parque se tratara, por las tablas pasearán perros, habrá personas haciendo ejercicio y una pareja acudirá a su primera cita a ciegas. Y todo será registrado al momento por cuatro manos y dos cerebros, los de Violeta Niebla y Cristian Alcaraz.

Los creadores malagueños, unidos en la compañía Boca Agua, estrenan esta singular propuesta que nace como una acción de mediación con los barrios y los entornos de los teatros. En las cercanías de ellos siempre hay un parque donde hace vida la gente corriente: ellos quieren hacerles protagonistas de la escena y poner el foco en sus historias. Las butacas se convierten así en los bancos desde donde se ve pasar el tiempo y el escenario se transforma en ese lugar de encuentro por donde transitarán diferentes colectivos y asociaciones vinculadas con la zona, como la Escuela de Bellas Artes, grupos de crossfit y fitness, dueños de perros y hasta sus madres esperando a que (ellos) los 'niños' terminen de (actuar) 'jugar'.

Violeta Niebla y Cristian Alcaraz, sentados espalda con espalda, compondrán el argumento en directo, en un proceso que se podrá seguir a través de pantallas gigantes. «Es la espectacularización de la escritura», «sacamos al escritor de su pompa de aislamiento», dicen. Habrá música con Violeta Sarabia (Muermo) y Fratello grabará con su cámara y proyectará sus imágenes también al momento.

Quien quiera se podrá llevar a casa el capítulo de 'Parque' elaborado durante la sesión

Al mismo tiempo, los diseñadores de Tiquismiquis irán serigrafiando la portada, dando forma al texto y maquetando en directo para su impresión final. Quien quiera se podrá llevar a casa el primer capítulo de 'Parque' el 18 de octubre, tras cinco horas de acción con pausas y entrada y salida libre del público. El 19 se escribirá el segundo. Y el tercero, cuarto, quinto… se elaborarán en los diferentes teatros que acojan esta propuesta, hasta reunirlos todos en un libro. El resultados será una especie de ensayo, un cuaderno o diario donde no faltará la poesía, la especialidad de ambos. «No hay coherencia, es la cotidianidad de un parque», explican.

Tras una residencia en La Térmica y varias pruebas, Niebla y Alcaraz han perfilado una técnica para que esto sea viable: han pensado formas de escrituras que se adecuan a la vivencia real y cuentan con una dramaturgia de base. Alessandra García y Ramón Gázquez son los encargados de coordinar los dispositivos con los colectivos invitados para darles material para la escritura, pero habrá sorpresas. «Hay cosas que no sabemos que van a pasar». Y tendrán que estar abiertos a la improvisación, a la equivocación, a las dudas e incluso a «pasarlo mal». Pero les encantan los desafíos. Para Violeta Niebla y Cristian Alcaraz no existe otra manera de estar en la escena.