Patricia Conor

¿Teatro, performance o literatura? 'Parque' lleva al Cánovas la escritura en vivo

Violeta Niebla y Cristian Alcaraz estrenan el 18 y 19 de octubre una acción de cinco horas donde escribirán en directo lo que suceda en escena

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:28

Lo definen como una obra interdisciplinar, no hay forma de ubicarla en una casilla concreta. ¿Teatro, performance, literatura? 'Parque' es todo a la vez, hasta ... lo que nunca se hubiera imaginado sobre un escenario. El 18 y 19 de octubre se escribirá en directo el primero capítulo de un libro sobre la vida en comunidad con lo que suceda durante cinco horas en el Teatro Cánovas (desde las 17.00 horas). Como si de un parque se tratara, por las tablas pasearán perros, habrá personas haciendo ejercicio y una pareja acudirá a su primera cita a ciegas. Y todo será registrado al momento por cuatro manos y dos cerebros, los de Violeta Niebla y Cristian Alcaraz.

