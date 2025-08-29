¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del viernes, 29 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:22

Las noticias destacadas de hoy en SUR.es resumidas para ti.

Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos



Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera



Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas



Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia



Denuncian un brote de «sarna incontrolado» en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre



Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin



Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía



Sulejmanovic y Webb, alicientes en el estreno del 'nuevo' Unicaja



Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  3. 3 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

