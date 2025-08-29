Denuncian un brote de «sarna incontrolado» en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO Málaga denuncia «un brote de sarna incontrolado en una residencia de mayores de Alhaurín de ... la Torre», un hecho, informan, del que han tenido conocimiento por la representación legal de la plantilla. Esta situación se da, sostienen, desde hace aproximadamente tres meses, por lo que el sindicato, a través de los delegados y delegadas de personal, ha puesto de manifiesto ante la la empresa «los medios insuficientes de protección individual, la escasa formación en las medidas a aplicar» y de que los trabajadores no está recibiendo la atención necesaria en su tratamiento y que continúan trabajando.

«Las personas usuarias están recibiendo tratamiento actualmente y se han tomado medidas higiénicas al respecto, pero, aun así, no se está logrando contener el brote. Este problema está en seguimiento por la asistencia sanitaria pública que no entiende por qué el centro residencial es incapaz de controlar la situación», insisten.

En este punto, denuncia CC OO, «la empresa no lo reconoce como enfermedad relacionada con la actividad laboral, a pesar de que varias personas trabajadoras del centro están afectadas y hasta ayer (por el jueves) continuaban realizando sus labores asistenciales según le consta al sindicato». «Para agravar la situación, se ha podido observar en diversas ocasiones es la presencia de roedores, sin que las actuaciones realizadas por la empresa hayan conseguido controlar su presencia», abundan, para dejar claro: «CC OO insta a la empresa y a la administración competente, conocedora de la situación, a que, de manera eficiente y rápida, tomen las medidas necesarias para acabar con el brote, garantizando la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las personas usuarias».

Por su parte, la compañía responsable de este centro asistencial, explica: «Ante la detección de varios casos de escabiosis en nuestro Centro Fuentesol, DomusVi ha activado de inmediato todos los protocolos de actuación correspondientes, con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de los residentes y trabajadores». El brote, precisan, ha afectado a 12 residentes y 2 trabajadores, que han presentado síntomas y ya están en tratamiento. «Igualmente, nos encontramos colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias y todos los actores implicados para implementar las medidas necesarias que aseguren la protección de los residentes del centro», aclaran. «Asimismo, todas las familias han sido debidamente informadas de la situación y de las acciones llevadas a cabo y se mantiene un contacto continuo y transparente, en línea con su compromiso de diálogo y comunicación abierta. DomusVi reafirma su compromiso con el bienestar de sus usuarios y seguirá trabajando para garantizar un entorno seguro en todas sus instalaciones».

La Delegación de Salud, por su parte, indica que todos los residentes y trabajadores afectados por este brote están siendo tratados siguiendo el protocolo establecido.

En paralelo, se han realizado los análisis pertinentes para determinar el origen de esta infestación, a la vez que, indican, la Junta realiza un seguimiento estrecho para asegurarse el cumplimiento de las recomendaciones y medidas establecidas por el protocolo y de las que la empresa gestora ha sido oportunamente informada, en coordinación con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

«Este tipo de infestaciones son relativamente comunes y con poca trascendencia clínica. Aplicando las medidas de precaución, como no mezclar ropas, lavar a más de 60 grados y limitar el contacto, son controladas y presentan buena evolución y, por lo general, cursan leves», apostilla Salud.