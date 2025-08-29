Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denuncian un brote de «sarna incontrolado» en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre

El centro confirma que la escabiosis ha afectado a 12 residentes y 2 trabajadores y Salud busca el origen de esta infestación

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:35

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO Málaga denuncia «un brote de sarna incontrolado en una residencia de mayores de Alhaurín de ... la Torre», un hecho, informan, del que han tenido conocimiento por la representación legal de la plantilla. Esta situación se da, sostienen, desde hace aproximadamente tres meses, por lo que el sindicato, a través de los delegados y delegadas de personal, ha puesto de manifiesto ante la la empresa «los medios insuficientes de protección individual, la escasa formación en las medidas a aplicar» y de que los trabajadores no está recibiendo la atención necesaria en su tratamiento y que continúan trabajando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  8. 8

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  9. 9

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  10. 10 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian un brote de «sarna incontrolado» en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre

Denuncian un brote de «sarna incontrolado» en una residencia de mayores en Alhaurín de la Torre