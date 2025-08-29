Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas

Más de 4,5 millones de andaluces tienen alguna enfermedad crónica o factores de riesgo y 900.000 de ellos sufren patologías crónicas complejas. Estas ... suelen cursar de episodio agudo en episodio agudo, agravándose con el tiempo, pero hay ocasiones en las que se producen descompensaciones o complicaciones que no son tan leves como para ser atendidas en el domicilio ni tan graves como para requerir de las urgencias y el posterior ingreso hospitalario. Para esas «reagudizaciones» la Consejería de Salud ha creado las llamadas Unidades de Continuidad Asistencial (UCA), de forma que ya funcionan áreas análogas en siete hospitales andaluces, entre ellos en el Regional Universitario de Málaga y el de Antequera, y se prevé que, para 2026, estén abiertas en todos los centros hospitalarios de la comunidad y, por tanto, de Málaga, según se recoge entre los objetivos del Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad 2028-2025 (PAdAC). De cualquier forma, su creación será progresiva y escalonada.

Las enfermedades crónicas más prevalentes son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el asma, el hipotiroidismo, la EPOC, la insuficiencia cardíaca, trastornos de ansiedad o del ánimo, la dermatitis atópica o soriasis, el glaucoma, la patología renal crónica, la osteoporosis o la dislipemia.

El doctor José Antonio Moyano, especialista en Medicina Interna, es el responsable de la puesta en marcha de estas unidades. «La evolución natural de las enfermedades crónicas es que en su desarrollo se produzcan frecuentes descompensaciones», explica, de forma que pasan un tiempo estables y luego hay un episodio de dolor o más grave, y así sucesivamente. «Hasta ahora, cuando una enfermedad crónica se reagudizaba, la única vía de atención hospitalaria era la urgencia, que clásicamente servía para atender episodios agudos de enfermedades como una neumonía, una apendicitis (que cursan siempre con un episodio agudo de gravedad). No estaban habituadas a personas que, a lo largo de su vida, tienen muchas reagudizaciones», dice. Las UCA, por tanto, se destinan a atender estas descompensaciones de enfermos crónicos complejos.

El médico de familia u hospitalario, el cuidador, un allegado al enfermo o el propio interesado (llamando a los teléfonos que se facilitarán) puede contactar con estas unidades hospitalarias (que tendrán horario de mañana y tarde) y se cita a la persona el mismo día «o al siguiente para ponerle tratamiento mientras esté en el hospital, y evitar que tenga que acudir a urgencias. Permite tratar a la persona en un ambiente menos hostil, más cómodo, porque al final del día vuelve a casa», explica el doctor Moyano.

Si la reagudización es muy grave, debe ir a urgencias, ya que existen los dispositivos tecnológicos y medios para que la persona pase la noche y pueda ser diagnosticada, además de ser controladas sus contantes vitales, «que en las UCA no tenemos».

Unidades asimilables en siete hospitales andaluces

En Andalucía, hay ahora siete hospitales (Punta de Europa, Antequera, Regional de Málaga, Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Virgen de Valme y San Juan de Dios del Aljarafe) que siguen este modelo UCA con distintos niveles de desarrollo (son los actuales hospitales de día), pero ya se piensa en extenderlo a todos los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La mejora de las UCA existentes y el desarrollo en el resto de los hospitales andaluces se prevé en 2026, aunque para el doctor Moyano un resultado óptimo sería poder desplegarlas en la mitad de los centros hospitalarios de la autonomía. Los hospitales de día no son aún Unidades de Continuidad Asistencial, ya que están orientados a poner tratamientos de forma reglada (quimioterapias, por ejemplo), aunque son «un escenario idóneo para poder también a empezar a desarrollar esta actividad».

En menos de 24 horas, y gracias al aviso que se realiza a la UCA, el enfermo está recibiendo tratamiento y vuelve a su casa el mismo día.

Las unidades estarán formadas por una enfermera gestora de casos, una enfermera, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y un especialista en Medicina Interna. Las UCA tendrán sillones para que los pacientes reciban el tratamiento y algunas camas, agrega el doctor Moyano, «para quienes tienen más dificultades para estar en los sillones».

«Las personas pueden venir desde su domicilio o, incluso, desde la residencia. Les hacemos una analítica, identificamos en muchas ocasiones la causa que produce la descompensación, que puede ser, por ejemplo, una arritmia en el corazón o una infección y, una vez identificada la causa, ponemos un tratamiento. Y está la mañana, o la mañana y la tarde, y vuelve a su casa. Podemos hacer que vuelva a la UCA al día siguiente, a los dos días o a la semana», recalca el doctor, de forma que se controlan mucho mejor las reagudizaciones, porque «en muchas ocasiones, al no poderse controlar en el domicilio, la persona aguantaba y llegaba ya a un nivel de gravedad que tenía que venir a urgencias y, en la mayoría de las veces, tener que ingresar», por lo que así se van a evitar ingresos y episodios de mayor gravedad.

Se trata, por tanto, de agrupar a los enfermos crónicos con necesidades homogéneas de atención y cuidados y las unidades van dirigidas a la mejorar la calidad de vida a través de la atención precoz de la descompensación, desarrollando «una respuesta asistencial adaptada a las necesidades cambiantes del paciente, proporcionando una orientación diagnóstica de acto único y recursos terapéuticos parenterales, medicación inhalada o técnicas invasivas evacuadoras.