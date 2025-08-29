Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una enfermera atiende a un enfermo crónico. SUR

Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas

Las Unidades de Continuidad Asistencial, que comenzarían a funcionar en 2026 según lo previsto por la Junta, tratarán episodios agudos de patologías como osteoporosis o EPOC que no pueden ser abordados en el domicilio del paciente ni requieren de acudir a urgencias

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:22

Más de 4,5 millones de andaluces tienen alguna enfermedad crónica o factores de riesgo y 900.000 de ellos sufren patologías crónicas complejas. Estas ... suelen cursar de episodio agudo en episodio agudo, agravándose con el tiempo, pero hay ocasiones en las que se producen descompensaciones o complicaciones que no son tan leves como para ser atendidas en el domicilio ni tan graves como para requerir de las urgencias y el posterior ingreso hospitalario. Para esas «reagudizaciones» la Consejería de Salud ha creado las llamadas Unidades de Continuidad Asistencial (UCA), de forma que ya funcionan áreas análogas en siete hospitales andaluces, entre ellos en el Regional Universitario de Málaga y el de Antequera, y se prevé que, para 2026, estén abiertas en todos los centros hospitalarios de la comunidad y, por tanto, de Málaga, según se recoge entre los objetivos del Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad 2028-2025 (PAdAC). De cualquier forma, su creación será progresiva y escalonada.

