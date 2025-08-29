Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos

La Policía Nacional ha detenido a un seleccionador nacional de kárate como presunto autor de varios delitos continuados de agresión sexual a menores en Torremolinos. ... Se trata de Lorenzo Marín, y según ha podido saber SUR, al menos cuatro jóvenes a los que el sospechoso entrenaba han denunciado que sufrieron abusos cuando eran críos de corta edad.

El caso se ha destapado recientemente, aunque los hechos denunciados se podrían remontar al año 2010, cuando los perjudicados tenían edades que rondaban los siete años. El arrestado, de 70 años, cuenta con una dilatada trayectoria en la enseñanza del kárate en la provincia.

Hace una década fue nombrado seleccionador nacional en varias categorías, entre ellas la de cadete y junior y, de acuerdo con la web de la Real Federación española de karate y disciplinas asociadas, todavía lo continúa siendo.

Las víctimas, que ahora son jóvenes, acudieron a la asociación Redime, especializada en la atención a personas que sufrieron abusos sexual infantil. Fue precisamente esta entidad la que puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional, siendo el asunto investigado por los efectivos del Grupo de Menores.

De acuerdo con las pesquisas, el sospechoso se valía de su posición de entrenador para perpetrar los hechos. El investigado, al parecer, aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir la habitación de hotel con sus "alumnos favoritos", tras lo que abusaba de ellos.

De igual forma, según el relato de los denunciantes, estos actos también los cometía en las instalaciones en las que entrenaban, sobre todo cuando los niños se aseaban tras finalizar la sesión deportiva.

Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad. El arrestado, para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

No obstante, de acuerdo con las fuentes, se sospecha que podría haber más víctimas dada la dilatada trayectoria del investigado, por lo que no se descarta la localización de nuevos afectados.

La detención del sospechoso se ha llevado a cabo esta semana y, tras su puesta a disposición judicial este jueves, se ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Durante el registro efectuado en su domicilio los investigadores han procedido a la intervención de 10 teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial.