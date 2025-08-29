La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido por abusar de menores en Torremolinos

La Real Federación Española de Kárate ha informado en un comunicado que ha emitido este viernes que ha cesado de todos sus cargos de forma ... inmediata a Lorenzo M., seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, que ha sido detenido en Torremolinos por presuntamente agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos.

La Federación asegura que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la denuncia interpuesta contra el seleccionador. Ante la gravedad de los hechos, «la Federación ha procedido de manera inmediata a su cese de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional. La entidad condena además »con la máxima rotundidad« cualquier conducta de acoso o abuso, que son absolutamente incompatibles con los valores de nuestro deporte. »Del mismo modo, manifestamos nuestro total apoyo a los deportistas afectados, poniéndonos a su disposición para brindarles la ayuda que precisen, y reiteramos nuestra plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales para el total esclarecimiento de los hechos«, indica el comunicado.

La Federación ofrece su colaboración con las autoridades policiales y judiciales para la investigación de los hechos denunciados. y ha informado al Comité Asesor de la RFEK para la prevención y lucha contra el acoso sexual de estas informaciones para el inicio de las acciones que correspondan de acuerdo con dicho protocolo.