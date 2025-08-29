Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido por abusar de menores en Torremolinos

La entidad asegura que ha tenido conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación

SUR

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:00

La Real Federación Española de Kárate ha informado en un comunicado que ha emitido este viernes que ha cesado de todos sus cargos de forma ... inmediata a Lorenzo M., seleccionador de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, que ha sido detenido en Torremolinos por presuntamente agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  10. 10

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido por abusar de menores en Torremolinos

La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido por abusar de menores en Torremolinos