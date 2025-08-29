Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin

Agosto se despide y, como cada última semana de mes, trae novedades de la Guía Michelin. En esta última selección se suman otros dos restaurantes ... de Málaga al listado de recomendaciones de la prestigiosa publicación: Promesa (Málaga capital) y Sarmiento (Casares). Ambos son los únicos andaluces en esta última tanda y se añaden a los 24 restaurantes de la provincia que figuran en esta nómina a la que el pasado mes de julio se unían Base 9, en la capital, y El Chiringuito, en Sedella.

En la capital se incluyen Aire, Cávala, Beluga, Palodú, Ta-Kumi, La Cosmopolita, Candado Golf y Tragatá. En Marbella: Areia, La Milla, Leña, Kava, Casa Eladio, Candeal, Erre & Errechu y Ta-Kumi. También se engloban en este apartado Los Marinos José y Charolais en Fuengirola; Chinchín Puerto en Caleta de Vélez; Sollum y Oliva en Nerja; y Tragatá Ronda, 'casa madre' del abierto hace un año en la capital malagueña.

Ampliar La gilda de Promesa, con concha fina. Enrique Espinoza

Sobre Promesa, restaurante cuyos fogones capitanea Julio Zambrana en los bajos del hotel MS Maestranza, la guía de las tapas rojas destaca «una carta de gusto actual, con opción de tapeo, que revisa los platos de la gastronomía local». Así, pone como ejemplo su reinterpretación de la ensalada malagueña o la corvina salvaje en gazpachuelo de miso y manzanilla. Y aconseja no perderse el cóctel del que toma su nombre el restaurante, elaborado con ginebra, vermú rojo, licor de plátano, lima y angostura. Con él, como recuerdan desde Michelin, el fundador de la cadena hotelera, Miguel Sánchez, fue campeón de España y subcampeón en el Mundial de Coctelería en 1967.

Respecto a Sarmiento, la Guía Michelin resalta antes de nada su ubicación: en lo alto de una colina, con unas «maravillosas terrazas». Proponen disfrutarlas mientras se saborea la «buena cocina tradicional» que sirven los hermanos Juan Diego y Miguel, que, según remarcan, «han actualizado la encantadora casa familiar para ofrecernos una carta variada pero no exenta de identidad». En este sentido, subrayan el protagonismo de las carnes a la brasa, en especial del chivo malagueño y cortes madurados. Asimismo, recomiendan preguntar por las sugerencias del día.

Ampliar Mesa en la terraza de Sarmiento. Goma Brand Narratives

Sarmiento y Promesa comparten la última tanda de restaurantes recomendados por la Guía Michelin con otros 18 establecimientos en España: Incorrecte y Glug en Barcelona; La Barra de la Tasquería, Pacto Raíz, Constrastes by Diego Ferreira y Arnanz en Madrid; Artean Barra Abierta en San Sebastián; Memoria Gustativa y Flama en Valencia; Equilibri y 539, Plats Forts en Girona; Alex Cool Club en Burgos; La Ideal Mar en Pamplona; Ocre en Islas Baleares; Sierra Alta en Cuenca; Sisè en Lleida; Caleña en Ávila; y El Lajar de Bello en Tenerife.