Las efemérides más destacadas del 29 de agosto
Descubre las efemérides del 29 de agosto: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos
Jueves, 28 de agosto 2025, 22:00
Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 29 de agosto.
-
¿Qué pasó el 29 de agosto?
En España:
-
1622: en Henao, a 65 km al sur de la villa de Bruselas ―en el marco de la guerra de los Treinta Años― el Imperio español derrota a las potencias protestantes del Sacro Imperio, en la batalla de Fleurus.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.