Sulejmanovic y Webb, alicientes en el estreno del 'nuevo' Unicaja

Con la llegada de los primeros amistosos de pretemporada, como cada verano, llega también el debut de las caras nuevas, uno de los grandes eventos ... para el equipo y la afición durante este período preparatorio. La novedad, casi siempre, es lo que llama la atención. En este contexto, los ojos están puestos en Sulejmanovic y James Webb, pues todo apunta a que serán los primeros chicos nuevos en estrenarse con la elástica del Unicaja ante las lesiones de Castañeda y Duarte, que no han podido acudir con sus selecciones al Eurobasket (con Bosnia) y a la Americup (con la República Dominicana), respectivamente, por problemas físicos, y tampoco están listos para empezar a competir con su nuevo club.

El primer amistoso de la pretemporada cajista se disputará el domingo en Melilla (18.00 horas, 101 Televisión), con motivo del segundo Memorial Javier Imbroda. Se medirá al Melilla Baloncesto, que regresa a la Primera FEB esta temporada tras conseguir el ascenso desde la tercera categoría. Será una piedra de toque interesante cara a los títulos que el equipo disputará en algo menos de un mes: la Intercontinental, de nuevo en Singapur, del 18 al 21 de septiembre; y la Supercopa Endesa, en Málaga, el 27 y el 28 del próximo mes.

Asimismo, el club ha confirmado que tres canteranos y el 'fichaje' para la pretemporada, el base-escolta Dylan Addae-Wusu, estarán en la cita. Los jugadores del Unicaja U22 que estarán con los 'mayores' el domingo tras algo más de una semana entrenándose a las órdenes de Ibon Navaro son Manuel Trujillo, Dani Carrasco y Artur Butajevas. Estos cuatro jugadores también se presentan como un aliciente más que interesante para los aficionados en el regreso del equipo a las canchas, aunque lo haga sin nada en juego.

Ibon Navarro ha estado todo el verano en contacto con los nuevos jugadores, tratando de transmitirle su visión de la temporada, la forma de jugar del equipo y su rol dentro de este nuevo esquema, que tendrá que renovarse tras las salidas de Osetkowski, Carter, Taylor, Ejim y Sima. El técnico, no obstante, ya ha avisado de que los resultados tardarán más en llegar que el pasado verano. ¿El motivo? Los cambios en la plantilla, que propiciarán que haya que cimentar y construir las bases de este nuevo equipo, no sólo darle continuidad al trabajo del pasado.

Y lógicamente, más allá de las caras nuevas, el regreso del núcleo duro de la plantilla, el bloque que ha llevado al Unicaja a tocar plata en reiteradas ocasiones también es un gran atractivo en esta primera prueba 'oficial' del verano. Eso sí, el plato fuerte llegará con la recuperación y la puesta de largo de Chris Duarte.

La convocatoria completa para el encuentro la forman Tyson Pérez (0), Webb (3), Kalinoski (4), Barreiro (7), Djedovic (14), Sulejmanovic (19), Manuel Trujillo (22), Tillie (33), Kravish (45), Dani Carrasco (53), Perry (55), Addae-Wusu (56) y Butajevas (57).