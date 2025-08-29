Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andrija Gavrilovic observa atentamente un mate de James Webb. Unicaja B. Fotopress

Sulejmanovic y Webb, alicientes en el estreno del 'nuevo' Unicaja

Serán los primeros fichajes en debutar a las órdenes de Ibon Navarro, este domingo en Melilla, y habrá que esperar para ver en acción a Castañeda y Duarte, que están recuperándose de sus respectivas lesiones

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:34

Con la llegada de los primeros amistosos de pretemporada, como cada verano, llega también el debut de las caras nuevas, uno de los grandes eventos ... para el equipo y la afición durante este período preparatorio. La novedad, casi siempre, es lo que llama la atención. En este contexto, los ojos están puestos en Sulejmanovic y James Webb, pues todo apunta a que serán los primeros chicos nuevos en estrenarse con la elástica del Unicaja ante las lesiones de Castañeda y Duarte, que no han podido acudir con sus selecciones al Eurobasket (con Bosnia) y a la Americup (con la República Dominicana), respectivamente, por problemas físicos, y tampoco están listos para empezar a competir con su nuevo club.

