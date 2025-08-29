Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Barreiro tira a canasta en un entrenamiento reciente. Unicaja B. Fotopress

Barreiro: «El objetivo sigue siendo pelear por todos los títulos»

El alero gallego se mostró ambicioso, aunque también cauto cara a la nueva campaña: «Es verdad que este año nos va a costar, quizá, un poco más que el pasado»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:44

Jonathan Barreiro se puse frente a las cámaras del club en el Carpena, tras otra intensa sesión de trabajo, para valorar el devenir más cercano ... del equipo. La pretemporada, los amistosos, la adaptación de los nuevos compañeros, el regreso a 'casa' y los objetivos. «Ir cogiendo sensaciones y volver a encontrarnos», dijo sobre el target más cercano. «Es un momento idóneo para hacer este tipo de trabajos tan exigente, con mucho tiempo en pista y en el gimnasio, para que cuando vengan los partidos y las cosas importantes estemos lo más preparados posible. Este año tenemos un período de transición algo más diferente y largo por las nuevas incorporaciones. Con muchas ganas de empezar», desarrolló.

