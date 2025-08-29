Barreiro: «El objetivo sigue siendo pelear por todos los títulos»
El alero gallego se mostró ambicioso, aunque también cauto cara a la nueva campaña: «Es verdad que este año nos va a costar, quizá, un poco más que el pasado»
Málaga
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:44
Jonathan Barreiro se puse frente a las cámaras del club en el Carpena, tras otra intensa sesión de trabajo, para valorar el devenir más cercano ... del equipo. La pretemporada, los amistosos, la adaptación de los nuevos compañeros, el regreso a 'casa' y los objetivos. «Ir cogiendo sensaciones y volver a encontrarnos», dijo sobre el target más cercano. «Es un momento idóneo para hacer este tipo de trabajos tan exigente, con mucho tiempo en pista y en el gimnasio, para que cuando vengan los partidos y las cosas importantes estemos lo más preparados posible. Este año tenemos un período de transición algo más diferente y largo por las nuevas incorporaciones. Con muchas ganas de empezar», desarrolló.
Para los nuevos compañeros tuvo palabras buenas, de deseos positivos y augurándoles un gran futuro vestidos de verde y morado: «Son personas estupendas y los veo con muchas ganas de integrarse en el equipo. Son jugadores de grandísima calidad y nos van a ayudar muchísimo. La afición va a disfrutar mucho de ellos».
El domingo comenzarán con los amistosos de pretemporada. Se medirán al Melilla, en la ciudad autónoma, dando por inaugurada esta ronda de encuentros preparatorios. «Estos partidos de pretemporada nos van a ayudar a ir cogiendo forma y sensaciones. Y fluidez en los sistemas que Ibon quiere que hagamos. Es el momento de cometer errores, para eso están las pretemporadas. Con paciencia iremos haciendo las cosas mejor para llegar de una forma idónea a los momentos importantes», explica.
En el horizonte, las ganas por volver al Palacio de los Deportes, su casa, y la ambición de no bajar el listón respecto a la pasada temporada, consciente, también de la dificultad del reto: «Ganas de volver al Carpena y de ver a nuestra afición. Al final, el objetivo sigue siendo pelear por todos los títulos posibles. Es verdad que este año nos va a costar, quizá, un poco más que el pasado. Hemos dejado el listón muy alto, pero vamos a intentar estar ahí como el año pasado, dando guerra, peleando por todos los títulos posibles».
