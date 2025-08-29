Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía

Primer día de la operación 'Retorno del verano 2025' de la Dirección General de Tráfico y primeros problemas en las carreteras de Málaga, con varios ... accidentes que están provocando retenciones tanto en la zona oriental como en la occidental.

El más grave ocurrió en la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, poco después de las 15.00 horas. Según informaron desde el centro de control de Tráfico, un alcance entre cinco vehículos provocó el cierre de un carril durante unos 50 minutos, hasta la retirada de los coches implicados. Aunque el carril ya se ha reabierto al tráfico, los atascos permanecen en la zona y pasadas las 16.00 horas ya alcanzaban los ocho kilómetros, desde el kilómetro 978 al 970, desde Málaga capital en dirección a Motril. Además, el atasco ha provocado que muchos coches salieran de la autovía hacia la antigua Nacional 340 para dirigirse a la zona de Rincón de la Victoria, por lo que también se ha visto colapsada dicha vía.

Por otra parte, Tráfico informa de otro accidente en la autovía, esta vez en la zona occidental, a la altura de El Higuerón, que también ha afectado al carril derecho de la vía. Por ahora se registran tres kilómetros de retenciones en sentido Barcelona.

Este viernes empieza uno de los fines de semana más complciados para el tráfico por el regreso de las vacaciones de agosto, unido a los desplazamientos habituales de los fines de semana en verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que entre este viernes 29 y el domingo 31 de agosto se producirán 226.700 desplazamientos de largo recorrido en la provincia. Las franjas más críticas del tráfico empiezan este mismo viernes, hasta las 22.00 horas, el sábado de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00, y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 h. La A-45, en Las Pedrizas, y la A-7 a su paso por Fuengirola y San Pedro de Alcántara, suelen ser los puntos más conflictivos, además de la MA-20 en Málaga capital.