Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

El menor lleva en paradero desconocido desde el 4 de julio, tras lo que el padre ha denunciado la supuesta sustracción

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:23

La desaparición del niño de tres años en Marbella está siendo investigada como un supuesto caso de sustracción de menor. En este caso, según han ... confirmado a SUR fuentes policiales, se sospecha que la progenitora pudo llevarse al crío a Rusia, su país de origen.

