Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
El menor lleva en paradero desconocido desde el 4 de julio, tras lo que el padre ha denunciado la supuesta sustracción
Viernes, 29 de agosto 2025, 10:23
La desaparición del niño de tres años en Marbella está siendo investigada como un supuesto caso de sustracción de menor. En este caso, según han ... confirmado a SUR fuentes policiales, se sospecha que la progenitora pudo llevarse al crío a Rusia, su país de origen.
Se da la circunstancia, según las fuentes, de que es la progenitora quien ostenta su custodia provisional, aunque con la prohibición de salida del territorio español. La última vez que el padre tuvo noticias del pequeño fue el pasado 4 de julio.
Casi un mes después, el hombre acudió el 7 de agosto a dependencias policiales en Marbella para denunciar la supuesta sustracción de su hijo.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional están compartiendo su foto por redes sociales y solicitando algún tipo de información. Se trata de un niño de ojos claros y que responde al nombre de Oliver.
De acuerdo con la información facilitadas, mide 85 centímetros de altura, tiene los ojos grises y el pelo rubio. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas pide que se colabore con cualquier información ya sea a través de la Policía Nacional (091) o en el teléfono 116000, la línea directa para casos de niños desaparecidos.
