Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior pide colaboración para encontrar a Oliver P.

SUR

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:24

Un niño de tres años, rubio, de ojos claros y que responde al nombre de Oliver lleva desaparecido ya casi dos meses desde que se ... le vio por última vez en Málaga, en concreto en Marbella. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional están compartiendo su foto por redes sociales y solicitando algún tipo de información sobre Oliver P., de tres años, 85 centímetros de altura, ojos grises y pelo rubio. Fue visto por última vez en Marbella el pasado 4 de julio y desde entonces no se sabe nada sobre su paradero.

