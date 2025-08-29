Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera

Sucesos MálagaMuere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
La víctima, de 58 años, quedó atrapada en el vehículo y falleció en el lugar del siniestro
SUR
Viernes, 29 de agosto 2025, 19:58
Un hombre de 58 años ha fallecido al volcar un camión hormigonera en un carril de tierra en la localidad malagueña de Casarabonela, según ha ... informado el 112.
El teléfono de Emergencias recibió a las 13:45 horas una llamada de socorro que alertaba de un accidente ocurrido en un carril de tierra cercano a la MA-5402. Un camión hormigonera había volcado dejando atrapada a una persona, además de ocasionando daños en el continente y pérdida de parte de la carga.
Rápidamente, la sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 -que incluso llegó a movilizar al helicóptero sanitario-, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar del accidente.
