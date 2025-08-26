¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del martes, 26 de agosto de 2025

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 21:12

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

LEER LA NOTICIA

La paradoja de las habitaciones en pisos compartidos en Málaga: baja la demanda, sube la oferta, pero los precios siguen al alza

LEER LA NOTICIA

La policía sofocó un incendio en uno de los pub la noche antes del fuego que afectó a ocho locales en Torremolinos

LEER LA NOTICIA

Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

LEER LA NOTICIA

Chris Duarte conquista el corazón de la 'Marea Verde' en su llegada a Málaga

LEER LA NOTICIA

Capturan en Benahavís a un capo polaco en la lista de los más peligrosos de Europol

LEER LA NOTICIA

El BOJA confunde a Romero Esteo con otro dramaturgo de Granada en la convocatoria del premio del malagueño

LEER LA NOTICIA

El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara

LEER LA NOTICIA

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas

