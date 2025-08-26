Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ÑITO SALAS
Chris Duarte conquista el corazón de la 'Marea Verde' en su llegada a Málaga

El dominicano, fichaje estrella del Unicaja explica que rechazó una oferta de la NBA para buscar aquí estabilidad para su familia

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 26 de agosto 2025, 21:05

No muchos tienen ese 'algo' que acapara la atención allá por donde va aún sin pretenderlo. Él sí que lo tiene. Con una sonrisa de ... oreja a oreja, paso lento pero firme y haciendo gala de su 'flow' domincano, el fichaje estrella del nuevo Unicaja llegó a su atípica presentación oficial. El club organizó a Chris Duarte un recibimiento especial. Dado que es su primera vez en la Liga ACB, no conocía a la 'Marea Verde', o a la «tremenda 'fanaticada'» cajista, como él mismo la definió. Tardó apenas unos minutos en conquistar el corazón de los más de 200 aficionados que se trasladaron al Parque del Oeste, le bastó con alardear de su nueva camiseta, firmar unos autógrafos y coger el micro para dedicar sus primeras palabras. Chris y su familia parecen sentir ya Málaga como un hogar.

