La paradoja de las habitaciones en pisos compartidos en Málaga: baja la demanda, sube la oferta, pero los precios siguen al alza

La capital costasoleña es la quinta más cara de España

Cristina Vallejo

Martes, 26 de agosto 2025, 11:02

El nuevo curso está a punto de comenzar. Empieza la temporada alta en la búsqueda de habitaciones en piso compartido por parte de los jóvenes ... que comienzan sus estudios en la Universidad. Aunque también para quienes, con el final del verano, puedan empezar en un nuevo trabajo en Málaga, porque no todo en la actividad económica de la provincia y la capital está ligado al turismo.

