La paradoja de las habitaciones en pisos compartidos en Málaga: baja la demanda, sube la oferta, pero los precios siguen al alza

El nuevo curso está a punto de comenzar. Empieza la temporada alta en la búsqueda de habitaciones en piso compartido por parte de los jóvenes ... que comienzan sus estudios en la Universidad. Aunque también para quienes, con el final del verano, puedan empezar en un nuevo trabajo en Málaga, porque no todo en la actividad económica de la provincia y la capital está ligado al turismo.

La situación que el portal inmobiliario Idealista pinta para este segmento del mercado en concreto para Málaga es paradójico. Porque, por un lado, refleja una caída de la demanda del 19%, lo que coloca a la capital costasoleña entre las que registran un mayor descenso de las personas interesadas en alquilar una habitación, sólo por detrás de Barcelona, Palma y Valencia. Y, por otro lado, contabiliza en un 45% el incremento de la oferta de pisos compartidos, es decir, de propietarios que alquilan sus inmuebles por habitaciones, también entre los más importantes de toda España, tras algunos de los mercados más calientes del país, como Palma o Valencia.

Contra las leyes del mercado

425 euros cuesta, de media, alquilar una habitación en Málaga, un 6% más que un año antes. Supera el promedio español, que se sitúa en los 420 euros mensuales.

Un aumento de la oferta y una reducción de la demanda, según las leyes clásicas del mercado, deberían llevar a una caída de los precios. Pero es que estos principios no siempre aplican en el 'ladrillo'. Porque el alquiler de las habitaciones en pisos compartidos continúa al alza, de acuerdo con la última estadística publicada por Idealista. En concreto, a cierre del segundo trimestre de 2025, arrendar un cuarto costaba 425 euros mensuales, de media en Málaga, un 6% más que un año antes. Se trata de un precio que supera levemente el promedio español (420 euros, un 5% más que un año antes, después de que la demanda haya bajado un 2% y la oferta se haya incrementado un 24%).

La capital más cara para alquilar un piso es Barcelona, con 570 euros mensuales, lo que supone una subida del 1%, pese a incrementarse un 30% la oferta y a que la demanda se ha desplomado un 28%. En segundo lugar se encuentra Madrid, con 527 euros, de media, al mes, un 5% que doce meses antes, y también después de que el número de inmuebles disponibles haya crecido al tiempo que los interesados en alquilarlos hayan disminuido.

Por delante de Málaga en precio también se encuentran San Sebastián y Palma, con 475 y 450 euros de mensualidad media, respectivamente. Son dos ciudades en las que también se ha dado el mismo fenómeno: la oferta ha subido, mientras que la demanda se ha reducido.

El precio baja un 10% en Palma de Mallorca

Pero en la capital balear sí se cumplen las leyes del mercado: ahí el precio de las habitaciones ha bajado un 10% en el último año. Se trata del mayor descenso registrado de todo el país, después de que la oferta haya crecido un 71% y la demanda se haya reducido un 28%.

La capital de provincia en la que más barato es alquilar una habitación es Jaén (240 euros mensuales). En esta ciudad el precio se ha encarecido un 14% interanual. De hecho, es una de las capitales españolas en las que más ha subido el coste de compartir piso, junto a otras de pequeño tamaño, como Zamora (un 18%, hasta los 260 euros mensuales); Segovia (un 16%, hasta los 320 euros); así como Palencia (15%, hasta los 250 euros), mientras que en Lugo y Ciudad Real el encarecimiento ha sido de un idéntico 14%, hasta los 279 y los 250 euros, respectivamente.