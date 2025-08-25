Las efemérides más destacadas del 26 de agosto
26 de agosto en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
Lunes, 25 de agosto 2025, 22:00
Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 26 de agosto.
¿Qué pasó el 26 de agosto?
En España:
1542: en el marco de la Colonización española de América, la expedición del militar español Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas.
1549: en el marco de la Conquista de Chile, por órdenes del gobernador español Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad de La Serena.
1702: en el marco de la guerra de sucesión española, un cuerpo expedicionario angloneerlandés desembarca en Rota (Cádiz) y saquea varias poblaciones de la provincia.
1896: en Filipinas estalla la rebelión del Katipunan contra España, entonces potencia colonial.
1937: en el marco de la guerra civil española, la ciudad de Santander se rinde a las tropas franquistas.
1999: en el Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla (España), el velocista estadounidense Michael Johnson impone nuevo récord mundial en la especialidad de los 400 m planos tras cronometrar una marca de 43.18 segundos, cifra que estuvo vigente hasta 2016, cuando Wayde van Niekerk lo hizo en 43.03 segundos
2008: el cantante, compositor y productor musical puertorriqueño Luis Fonsi, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio y sexto álbum realizado en español, titulado Palabras del silencio.
