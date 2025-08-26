Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

El asesinato de un joven de 21 años en la Alameda de Capuchinos a causa de un apuñalamiento ha provocado la reacción del presidente ... de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante una visita institucional a Archidona, el jefe del Ejecutivo autonómico fue contundente en su condena y pidió al Gobierno central «más medios policiales» para reforzar la seguridad. En su intervención advirtió de la facilidad con la que un arma blanca puede acabar en tragedia: «Si llevas una navaja, lo más probable es que la uses y arruines dos vidas: la de la víctima y la tuya propia».

El dirigente popular explicó que lo sucedido en Málaga no es un hecho aislado, sino la muestra de una tendencia preocupante que atraviesa toda la comunidad. Según los datos que ofreció, en lo que va de 2025 se han contabilizado en Andalucía 124 incidentes con armas blancas, de los que una veintena han resultado mortales. La mayoría de las víctimas son jóvenes, un factor que, a su juicio, debería movilizar a todas las administraciones y a la sociedad. «Tenemos que reflexionar sobre qué está pasando en nuestra sociedad y qué valores estamos transmitiendo», afirmó.

Para frenar esta escalada, el presidente reclamó al Ministerio del Interior la puesta en marcha de campañas de control específicas que permitan detectar a quienes porten navajas en la vía pública. Reiteró, además, la necesidad de que se endurezcan las sanciones contra estas conductas, que calificó de inaceptables. «En mi época, cuando un joven portaba un arma, se le requisaba, se sancionaba a sus padres y se hacía pedagogía. Hoy tenemos que recuperar esa firmeza», expresó. Con estas palabras defendió un modelo de actuación claro: mayor presencia policial y sanciones ejemplares que actúen como elemento disuasorio.

Trabajo pedagógico

El presidente andaluz insistió en que la prevención debe complementarse con un trabajo pedagógico y social. Aseguró que los datos demuestran que detrás de muchos apuñalamientos no hay más que conflictos banales que se convierten en tragedias irreparables. «Estamos viendo cómo demasiadas familias pierden a sus hijos por una pelea absurda», lamentó. A su juicio, cada suceso no solo destroza a la víctima y a sus allegados, sino también a quien agrede, que queda marcado para siempre. «Demasiados padres despiden a sus hijos por la noche y ya no los vuelven a ver nunca más», añadió.

En su intervención, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico quiso defender también una estrategia integral que combine más efectivos, sanciones firmes y educación en valores. Consideró que estas tres piezas son las que pueden evitar que Andalucía siga sumando fallecidos por armas blancas. «Son cerca de 20 fallecidos por arma blanca en lo que llevamos de año. No podemos acostumbrarnos a que cada semana tengamos que lamentar una muerte más por algo que se podía haber evitado con firmeza y prevención», señaló.

El presidente concluyó con un mensaje directo al Gobierno central, al que exigió actuar con rapidez para reforzar la seguridad en las calles. Recordó que la escalada de apuñalamientos está generando alarma social y que las instituciones no pueden permanecer de brazos cruzados. «No podemos resignarnos a que esta lacra siga creciendo», zanjó Moreno, que situó el crimen de Capuchinos como un punto de inflexión que debería marcar un antes y un después en la lucha contra la violencia juvenil.