El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a Archidona. SUR

Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

El presidente andaluz reclama al Ministerio del Interior campañas de control y sanciones más duras contra quienes lleven armas blancas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Martes, 26 de agosto 2025, 13:02

El asesinato de un joven de 21 años en la Alameda de Capuchinos a causa de un apuñalamiento ha provocado la reacción del presidente ... de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante una visita institucional a Archidona, el jefe del Ejecutivo autonómico fue contundente en su condena y pidió al Gobierno central «más medios policiales» para reforzar la seguridad. En su intervención advirtió de la facilidad con la que un arma blanca puede acabar en tragedia: «Si llevas una navaja, lo más probable es que la uses y arruines dos vidas: la de la víctima y la tuya propia».

