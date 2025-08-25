Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Altar en honor a Ángel en la puerta de la tienda de su padre. Ñito Salas
Crimen en Capuchinos

Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga

El supuesto agresor, supuestamente, amenazó a la víctima con «liarla» en el negocio familiar tras una disputa en el real

María José Díaz Alcalá
Irene Quirante

María José Díaz Alcalá e Irene Quirante

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:13

Último día de Feria de Málaga y el primero que Ángel salía de fiesta al real. Lo hizo con un amigo y sin imaginar que, ... a sus 21 años, no regresaría más. Un «encontronazo», un «choque de hombros», aseguran a este periódico los allegados de la víctima, en una de las calles del recinto Cortijo de Torres con otro joven habría sido el detonante del ataque mortal a las puertas de la tienda de alimentación de su padre, en la Alameda de Capuchinos.

