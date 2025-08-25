Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga

Último día de Feria de Málaga y el primero que Ángel salía de fiesta al real. Lo hizo con un amigo y sin imaginar que, ... a sus 21 años, no regresaría más. Un «encontronazo», un «choque de hombros», aseguran a este periódico los allegados de la víctima, en una de las calles del recinto Cortijo de Torres con otro joven habría sido el detonante del ataque mortal a las puertas de la tienda de alimentación de su padre, en la Alameda de Capuchinos.

Decía que no le gustaba la Feria, que siempre había muchos problemas, cuentan sus amigos. Pero el sábado pasado, colofón final de la semana grande de Málaga, decidió salir a divertirse. En un momento de la noche, Ángel y un conocido, supuestamente, protagonizaron una discusión que, aunque no fue a mayores entonces, resultó el detonante del apuñalamiento que le costaría la vida a primera hora de esa mañana.

Según el acompañante del fallecido aquella noche, el supuesto agresor le amenazó con ir a «liarla» al negocio familiar, a pocos metros también de la tienda de su madre. Ángel acudió a las puertas del local, en el barrio de Capuchinos, antes de que su padre abriera. Allí se encontró con el sospechoso, que iba acompañado, y armado.

No habían dado aún las ocho de la mañana cuando el joven de 21 años fue apuñalado en la zona del abdomen y, aunque pidió ayuda en un bar a escasos metros del lugar de la agresión mientras los presuntos responsables huían, no se pudo hacer nada por salvar su vida. A la llegada de los sanitarios, aún mantenía signos vitales, por lo que fue evacuado al Hospital Regional Universitario de Málaga. Si bien, ya en el centro sanitario falleció.

Hasta el lugar también acudieron efectivos de Policía Local y Policía Nacional. Fueron agentes de este último cuerpo los que detuvieron a dos jóvenes presuntamente implicados en la muerte de Ángel, ambos de 23 años, que aún continúan en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial. El Grupo de Homicidios, por su parte, aún mantiene una investigación abierta para tratar de esclarecer todas las incógnitas de lo sucedido.

La Asociación Victoriana de Capuchinos ha convocado una concentración pacífica esta tarde, a las 19.00 horas, para condenar «la violencia y el asesinato» de Ángel. La misma tendrá lugar en la plaza del Patrocinio ya que, según apuntan los residentes, no es el único altercado con armas que ha tenido lugar en el barrio en las últimas semanas, lo que ha hecho que crezca la sensación de inseguridad.