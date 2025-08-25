Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva fue una de las personas que asistió a la víctima tras llegar malherido a la cafetería. Ñito Salas

Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»

Ángel, de 21 años, caminó unos metros ya malherido para pedir auxilio en una cafetería cercana, desde la que dieron aviso a los servicios sanitarios

Irene Quirante
María José Díaz Alcalá

Irene Quirante y María José Díaz Alcalá

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:27

Eva había abierto la persiana de la cafetería, en pleno corazón de la Avenida de Capuchinos, hacía solo unos minutos. Estaba sirviendo un par de ... cafés en la terraza cuando vio que Ángel, el joven de 21 años asesinado a puñaladas, se dirigía al local en busca de auxilio y completamente cubierto de sangre. «Él me conoce y solo me repetía que, por favor, no lo dejara solo», explica la mujer en declaraciones a SUR.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»

Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»