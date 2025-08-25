Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»

Eva había abierto la persiana de la cafetería, en pleno corazón de la Avenida de Capuchinos, hacía solo unos minutos. Estaba sirviendo un par de ... cafés en la terraza cuando vio que Ángel, el joven de 21 años asesinado a puñaladas, se dirigía al local en busca de auxilio y completamente cubierto de sangre. «Él me conoce y solo me repetía que, por favor, no lo dejara solo», explica la mujer en declaraciones a SUR.

Tanto ella como varios clientes hicieron lo posible para mantenerlo con vida, aunque, como sostiene, llegó gravemente herido. «Tenía cortes muy profundos por todos lados, desde el cuello hasta la pierna», relata. De inmediato, dieron aviso a los servicios de emergencia y a la policía.

Mientras llegaban los sanitarios, intentaron cortar las hemorragias realizando al joven torniquetes con ayuda de varios cinturones y taponar sus heridas, pero fue el balde. De acuerdo con el testimonio de la camarera, el joven llegó a perder el conocimiento, aunque los facultativos lograron reanimarlo antes de llevarlo en ambulancia al Hospital Regional. «Pero estaba muy mal», agrega.

Según cuenta Eva, vio pasar a Ángel por su establecimiento unos minutos antes de que volviera a aparecer, esta vez herido de muerte. «Pensé que iba al negocio de su padre, se pasaba allí el día, ayudándolos», comenta. El grave apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de los dos comercios que regenta su familia en la misma avenida, a apenas unos metros de la cafetería a la que el joven volvió a pedir ayuda.

Apenas 24 horas después del trágico suceso, el escalón del local de su progenitor se ha llenado de velas y mensajes de condolencia y de recuerdo a Ángel. Consternados, los vecinos lamentan lo ocurrido y señalan que la víctima y su familia son muy conocidos en el barrio, donde se han dedicado a trabajar.

El apuñalamiento ocurrió a primera hora de este domingo. Aunque la víctima fue evacuada al Hospital Regional Universitario de Málaga, perdió la vida debido a la gravedad de la herida que presentaba en el abdomen. Los hechos están siendo investigados por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que ayer arrestó a dos varones de 23 años por su presunta implicación.

Tras lo ocurrido, la Asociación Victoriana de Capuchinos ha convocado una concentración pacífica esta tarde, a las 19.00 horas, para condenar «la violencia y el asesinato» de Ángel. La misma tendrá lugar en la plaza del Patrocinio ya que, según apuntan los residentes, no es el único altercado con armas que ha tenido lugar en el barrio en las últimas semanas, lo que ha hecho que crezca la sensación de inseguridad.