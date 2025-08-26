Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Capturan en Benahavís a un capo polaco en la lista de los más peligrosos de Europol

El prófugo, buscado por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, lideraba una banda violenta en Cracovia dedicada al transporte de sustancias estupefacientes desde España a Polonia

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 26 de agosto 2025, 10:59

Estaba considerado por Europol como un 'High Value Target', un objetivo de alto valor, de acuerdo con la transcripción literal, o, lo que es lo ... mismo, uno de los delincuentes más peligrosos a nivel europeo. Las autoridades polacas lo buscaban por delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Finalmente, la Policía Nacional ha logrado capturarlo en la localidad malagueña de Benahavís. Según los investigadores, el fugitivo -junto con otro prófugo ya detenido también- lideraba una violenta banda criminal en Cracovia dedicada al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia.

