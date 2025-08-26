El conocido hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara

El conocido como hotel de Piqué, el ME Málaga y primer establecimiento de lujo de Meliá en la capital de la Costa del Sol, muestra ... ya su cara. La lona que recubría la fachada ha sido retirada pudiendo contemplarse la estética de un edificio que recibirá a sus primeros clientes el próximo 10 de octubre. Este cinco estrellas, que se ubica en el antiguo solar del cine Andalucía, en plena calle Victoria, junto a la plaza de la Merced, con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba, será el quinto cinco estrellas de la ciudad y el que supondrá el desembarco en la misma de la marca de lujo ME de Meliá.

El establecimiento, promovido por la sociedad Kerad EB, perteneciente un grupo inversor tras el que se encuentra el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, se habilita en un edificio de planta baja y entreplanta, cinco plantas más y ático, con una altura de más de 35 metros. El hotel contará con 105 habitaciones dobles, a las que se suman ocho suites y 15 suites-junior. En la presentación del mismo, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, mostró su convencimiento de que «en esta ciudad, ME by Meliá encontrará su espacio natural para responder con gran éxito a la demanda del nuevo viajero de lujo experiencial».

128 Son las habitaciones que ofrecerá este hotel, que contará entre ellas con ocho suites y 15 junior suites.

Escarrer elevó a 50 millones la inversión realizada en este establecimiento que dispone también de centro de convenciones, restaurante a la carta y cafetería. Desde la cadena señalan que en la primera planta, el hotel contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones. Además, en el ático será protagonista una gran piscina infinity exterior climatizada con solárium junto a un bar y un restaurante que, aseguran, aspira a convertirse en el mejor 'rooftop' de la ciudad de Málaga. «Estos espacios serán el epicentro de la vida social y de la agenda cultural del hotel, recogiendo así la naturaleza de la marca ME by Meliá: un reflejo de las últimas tendencias y creaciones artísticas de la escena local», detallan desde la compañía.

El presidente de esta cadena, en una reciente entrevista a SUR, ya avanzó que no será el último proyecto de Meliá en Málaga sino que la compañía ya analiza otras oportunidades en la capital de la Costa del Sol. «Para mí Málaga es una gran ciudad», afirmó.