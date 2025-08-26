Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la fachada principal del hotel de lujo de Meliá en Málaga. SUR

El conocido hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara

Tras quitar la lona que cubría el edificio queda a la vista la fachada del ME Málaga, el primer establecimiento de lujo de Meliá en la capital que abrirá sus puertas el próximo 10 de octubre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 11:28

El conocido como hotel de Piqué, el ME Málaga y primer establecimiento de lujo de Meliá en la capital de la Costa del Sol, muestra ... ya su cara. La lona que recubría la fachada ha sido retirada pudiendo contemplarse la estética de un edificio que recibirá a sus primeros clientes el próximo 10 de octubre. Este cinco estrellas, que se ubica en el antiguo solar del cine Andalucía, en plena calle Victoria, junto a la plaza de la Merced, con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba, será el quinto cinco estrellas de la ciudad y el que supondrá el desembarco en la misma de la marca de lujo ME de Meliá.

