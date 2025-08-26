Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

Málaga capitalUn detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
La Policía Local ha arrestado al conductor por su presunta responsabilidad en un homicidio imprudente
Martes, 26 de agosto 2025, 09:54
La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre por su presunta responsabilidad en el accidente de tráfico del pasado domingo 24 de agosto en Muelle Heredia, en la capital malagueña, que dejó a un hombre de 45 años fallecido.
... La colisión, en la que se vieron implicadas dos motos y un turismo, tuvo lugar a las 13.25 horas en el cruce de la avenida de Manuel Agustín Heredia con calle Córdoba, sobre las 13.25 horas, según informaron a SUR desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El centro coordinador movilizó entonces a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de los motoristas. Desde el Ayuntamiento han informado que los agentes locales han detenido a un individuo por su presunta responsabilidad en un homicidio imprudente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.