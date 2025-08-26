Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

María José Díaz Alcalá Martes, 26 de agosto 2025, 09:54

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre por su presunta responsabilidad en el accidente de tráfico del pasado domingo 24 de agosto en Muelle Heredia, en la capital malagueña, que dejó a un hombre de 45 años fallecido.

... La colisión, en la que se vieron implicadas dos motos y un turismo, tuvo lugar a las 13.25 horas en el cruce de la avenida de Manuel Agustín Heredia con calle Córdoba, sobre las 13.25 horas, según informaron a SUR desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El centro coordinador movilizó entonces a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de los motoristas. Desde el Ayuntamiento han informado que los agentes locales han detenido a un individuo por su presunta responsabilidad en un homicidio imprudente.

