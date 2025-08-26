Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

La Policía Local ha arrestado al conductor por su presunta responsabilidad en un homicidio imprudente

María José Díaz Alcalá

Martes, 26 de agosto 2025, 09:54

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre por su presunta responsabilidad en el accidente de tráfico del pasado domingo 24 de agosto en Muelle Heredia, en la capital malagueña, que dejó a un hombre de 45 años fallecido.

... La colisión, en la que se vieron implicadas dos motos y un turismo, tuvo lugar a las 13.25 horas en el cruce de la avenida de Manuel Agustín Heredia con calle Córdoba, sobre las 13.25 horas, según informaron a SUR desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

